El sentido mensaje de Neymar tras volver a lesionarse en su retorno a las canchas

Neymar vive días complicados. El brasileño volvió a las canchas con el Al Hilal. El mundo del fútbol estaba expectante al regreso del delantero, que llevaba más de un año alejado de la actividad. El ex Barcelona había sufrido una rotura de ligamentos y meniscos en la rodilla izquierda mientras defendía los colores de la selección de Brasil en un partido de Eliminatorias ante Uruguay, el 17 de octubre de 2023. Tuvieron que pasar 371 días para que el ariete retornara.

La jornada no fue feliz. A los 58 minutos, entró al campo en un duelo ante Esteghlal, por la Liga de Campeones de Asia. En los momentos que estuvo en el campo intentó mostrarse activo. Se ubico detrás de la línea de delanteros, armando el juego. Sin embargo, el jugador de 32 años sintió una molestia y no pudo llegar hasta el final del partido. Fue sustituido cuando el cronómetro marcaba 87′. Luego del encuentro, envió un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

Neymar no pudo completar el partido en su vuelta a la actividad.

“Sentí como si fuera un calambre, pero muy fuerte. Me haré pruebas y espero que no sea nada grave. Es normal, después de un año, que esto pase. Los médicos ya me habían avisado. Por eso tengo que tener cuidado y tener más minutos para jugar”, escribió Neymar en su cuenta de Instagram.

Semanas antes de concretar su ansiado regreso, el formado en Santos había anticipado que estaba apunto de pisar de nuevo el césped. “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer, es lo que más me duele”, dijo, evidentemente conmocionado, en el registro que se viralizó a mediados de octubre.

Lo siguen desde Brasil

El futuro de Neymar es un misterio. En junio de 2025 finaliza su contrato con el Al Hilal y aun no se sabe donde recalara. De acuerdo a lo informado por diversos medios europeos, su destino podría estar en el Inter Miami, donde estaría la chance de reeditar el mítico tridente con Luis Suárez y Lionel Messi. El DT del elenco norteamericano, Gerardo Martino, lo ve posible. “Ya habiendo venido Leo y el resto de los muchachos, todo puede pasar”, sentenció.

No obstante, desde su país de origen también lo miran con atención. De hecho, desde el Santos están confiados en que lograrán convencerlo de retornar. “Llega en junio. Esa es la conversación que estamos teniendo”, señaló Osvaldo Nico, vicepresidente del Consejo de Administración del club. El elenco brasileño ahora milita en la Serie B, donde son líderes. Retornar el Brasileirao es imperativo para concretar el anhelo. “Hubo una conversación rápida, que siempre son las más efectivas, pero para avanzar, el equipo debe mejorar”, reveló Marcelo Teixeira, presidente de la institución.

La situación escaló hasta el cuerpo técnico. “Sería genial tenerlo. Es un sueño, pero soñemos”, dijo el entrenador Fábio Carille.