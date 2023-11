Nicolás Córdova aborda el ambiente en La Roja: “Es complejo cuando se va un entrenador porque hay una suerte de duelo”

Este martes Chile enfrenta a Ecuador en uno de los partidos más mediaticos del último tiempo para La Roja. Complicados en la tabla, con solo una victoria en cinco partidos y con un técnico interino debutante, la selección saldrá a Quito en busca de la hazaña.

Es por eso que todos querían escuchar a Nicolás Córdova, el nuevo dueño de la banca de la Roja. Al menos durante esta semana, ya que se espera que para los próximos duelo ya esté el DT definitivo en Juan Pinto Durán. En conferencia, el ex entrenador de Santiago Wanderers habló del ambiente del equipo y de lo se espera para el partido.

“Las condiciones en la tabla de posiciones no son favorables. Si bien estamos con los mismos puntos que ellos (Ecuador), ellos tienen 3 puntos menos por la penalidad. Sabemos que va a ser un partido muy difícil y vamos a tener que jugar un gran partido”, comenzó relatando Córdova.

También fue claro al decir que el ambiente no es el ideal, sobre todo después de la salida de Eduardo Berizzo. “Es complejo siempre cuando se va a un entrenador porque hay una suerte de duelo. Sabemos que no es fácil y sobre todo, generalmente, un entrenador tiene un poquito más de tiempo para trabajar, y encima en circunstancias como esta, que son clasificatorias. Así que decidimos mantener la programación que tenía el cuerpo técnico anterior. No modificamos nada. Claramente hemos metido cosas nuestras desde la parte de organización del partido, pero en general hemos tratado de llevar esto de manera muy tranquila”, lanzó.

De todas formas, admite que frente al escenario los jugadores han respondido. “Es justo reconocer que hemos encontrado un grupo muy sano, con gente muy trabajadora, gente joven que quiere hacerse su nombre en la selección. Y eso para un entrenador es súper positivo porque al final te da una tranquilidad para trabajar. Así que en ese sentido me sentí muy cómodo con todo ello y espero que mañana podamos hacer un gran partido”, contó.

Córdova también fue honesto en torno a la realidad del partido del martes, donde Chile enfrentará a un rival que ha ganados dos partidos y empatados dos en el actual proceso. “Espero, sobre todo, que tengamos mucha personalidad para jugar este partido...Hay momentos que seguramente Ecuador nos va a tener metido en nuestra mitad y eso hay que saber defenderlo. Y seguramente van a haber momentos donde nosotros nos vamos a tener metidos a ellos y ahí vamos a tener que defender la profundidad, porque Ecuador es un equipo que juega muy vertical y que tiene gente muy rápida”, declaró.

Finalmente tocó dos temas: su continuidad al mando de la selección adulta y el rol que tendrá Alexis Sánchez en esta fecha, donde será el jugador más experimentado de todos los citados. Sobre el primer punto asumió que él trabaja para la Federación de Chile y que acatará todo lo que le pidan, pero que su trabajo es generar un proyecto a largo plazo para el fútbol joven. Sobre el segundo destacó la importancia del delantero del Inter, aunque con un llamado a los nuevos nombres que aparecen en el equipo. “Es importante que los jóvenes empiecen a aparecer con nombres propios, porque al final yo llevo escuchando seis, siete años del recambio, del recambio generacional, y creo que una de las cosas que no se le puede conocer a Eduardo es que él se atrevió a cambiar generación, a meter nombres que no estaban en las listas de nadie y eso ha sido un paso importante”, añadió.