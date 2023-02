Nicolás Jarry arrasa con Lorenzo Musetti en el ATP de Río de Janeiro y consigue su primera victoria sobre un top 20 tras cuatro años

En su regreso al cuadro principal de un ATP 500 después de casi cuatro años, Nicolás Jarry (139º) enfrentaba en Río de Janeiro a un rival de categoría: el italiano Lorenzo Musetti (18º), de gran presente en el circuito. Por ello, una gran prueba para el chileno, que este año tuvo un interesante comienzo superando a dos top 40 y mostrando ajustes interesantes en su juego, algo que refrendó hoy, imponiéndose por 6-4 y 6-1, en una hora y 13 minutos.

Fiel a su potencia, con un servicio que bordeó los 230 kilómetros por hora y una derecha afilada, el pupilo de Juan Ozón intentó poner sus condiciones inmediatamente ante un jugador con un revés a una mano privilegiado. Como era previsible, los puntos no fueron tan largos y en la mayoría de las veces el destino de estos pasó más por lo que hiciera el chileno.

El público que se quedó en la cancha central Guga Kuerten no se arrepintió de presenciar un partido bien jugado y bastante intenso, donde Nico no desaprovechó de romper el saque del italiano a la primera oportunidad que tuvo, en un punto donde transformó una defensa en un efectivo ataque. De ahí solo le bastó con mantener el servicio para cerrar el primer set con una derecha de aire al ángulo. Una manga perfecta y que recordó al Jarry que llegó a ser 38 del mundo en 2019.

El número dos chileno no bajó la intensidad. Su drive fue un gran aliado para mover de lado a lado a Musetti y castigarlo con 26 tiros ganadores versus solo siete del adversario. Así, no fue extraño que en el tercer juego, el nieto de Jaime Fillol encontrara un nuevo quiebre para comenzar a asegurar el partido. El italiano intentó buscar la recuperación, pero no pudo. Mejor dicho, la raqueta nacional no lo dejó ni le dio respiro.

La impotencia de Lolo y el gran juego de Nico redundaron en nuevo quiebre en el quinto game, lo que hizo nada más que confirmar el enorme momento del santiaguino, quien ya venía de superar la qualy con muchísima autoridad. Por eso, solo fue cosa de tiempo que se concretara la victoria, que se transformó en la más importante desde la conseguida en el ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch 2019, cuando se impuso en tres sets al griego Stefanos Tsitsipas, quien en ese momento era el número seis del planeta.

Su rival por el paso a los cuartos de final será el español Pedro Martínez (76º), quien venció a Christian Garin (98º), por 7-6 (0) y 6-4. De ganar nuevamente, Jarry quedará a las puertas de regresar al top 100.