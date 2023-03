Nicolás Jarry festeja su paso a la semifinal del Chile Open: “Estoy más tranquilo con mi juego; hay que seguir dándole”

Nicolás Jarry (87°) vive el mejor momento de su carrera tras el regreso al circuito. El chileno ha tenido una semana de ensueño, pues clasificó a la semifinal del Chile Open tras vencer al alemán Yannick Hanfmann (66°), por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4.

La primera raqueta nacional superó al europeo, que no había perdido ningún set en el certamen (incluyendo la qualy), y alcanzó su segunda final de un torneo ATP de manera consecutiva. Todo esto en dos semanas.

El chileno tuvo un buen ritmo a lo largo del encuentro y no tuvo reparos para arriesgar, sacando a relucir un juego agresivo. A pesar de perder el primer set, supo recomponerse y reaccionó a tiempo. En esa línea, Jarry se refirió a la victoria posterior al encuentro: “Estoy contento con este partido, son cosas extras lo demás y me mantuve estable durante el partido. Pese al primer set, fue difícil darlo vuelta, pero empecé a responder y sacar mejor, sabía que iba a ser peligroso. Estoy muy contento”, sostuvo el deportista nacional, en conversación con TNT Sport.

Jarry mejoró notoriamente su saque y su movilidad, y terminó llevándose las dos siguientes mangas, que no dejaron de ser estrechas: “Estoy más tranquilo con mi juego, con toda mi entrega y lo que he venido haciendo. El día de ayer me sirvió mucho, hay que seguir dándole”, señaló el tenista.

Finalmente, el chileno habló sobre el rendimiento que está mostrando el español Jaime Munar (66°), su próximo rival: “Está jugando muy bien. Hoy contra Thiago (Monteiro) ganó fácil el primero y el tercero. Va a ser difícil. La última vez que jugué con él fue un largo partido”, señaló sobre el tenista hispano.

Este sábado 4 de marzo, Jarry y Munar buscarán un pasaje a la final del Chile Open. El duelo, que se disputará en el court central de San Carlos de Apoquindo, no será antes de las 19.00 horas, pues se disputará posterior a la otra semifinal. En el otro cuadro se definirá entre compatriotas. Los argentinos Sebastián Báez (35°) y Tomás Martín Etcheverry (76°) se enfrentarán desde las 18.00 horas.