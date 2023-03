Nicolás Jarry agradece al público tras su victoria ante Schwartzman en el Chile Open: “Los sentí muy presentes y activos”

Nadie puede borrarle la sonrisa a Nicolás Jarry. Venció por primera vez en su carrera a Diego Schwartzman y de paso se instaló en los cuartos de final del Chile Open. Logros que además siguen estirando el gran momento que vive desde Río de Janeiro.

Por eso en conferencia de prensa mostró toda su felicidad por lo vivido en el court central de San Carlos de Apoquindo y agradeció el apoyo de los hinchas que alentaron durante las tres horas de partido. “Sentí al público muy presente y activo. Me ayudó en los momentos difíciles, estaba necesitando un poco más de energía que no podía sacarla yo mismo y agradezco mucho a los que vinieron. Se sentía mucha energía dentro de la cancha”, comenzó diciendo el número uno de Chile quien además destacó lo importante de jugar el ATP de Santiago: “Toda la emoción que estoy viviendo se multiplica por diez en este torneo que es tan especial dentro de mi familia”, señaló.

Pero también hubo autocrítica. Jarry no solo se quedó con las cosas buenas y también opinó sobre el punto a mejorar tras su victoria. “Me faltó un poco de energía. El cuerpo no estaba llegando por si solo, tenía que empujarlo constantemente. Ahí es donde vino el público pero a veces no podía salir, me quedaba más quieto o paralizado. Ahora tengo un día de descanso para recuperar y eso va a ser beneficioso”, lanzó.

Finalmente, admitió que no hubo un trabajo específico para el duelo. “Hubo cero planteamiento táctico del partido, todo era seguir haciendo lo que venía haciendo estas dos semanas. Pude sacar todo y dar todo lo que tenía en el tiebreak”, cerró.