Nicolás Jarry sobrevive a la batalla ante Napolitano y se suma a Alejandro Tabilo en los octavos de final del Masters 1000 de Roma

Por segundo partido consecutivo, Nicolás Jarry (23º ATP) debió enfrentar a un jugador local en el Masters 1000 de Roma. Esta vez el rival Stefano Napolitano (125º), un jugador muy acostumbrado al circuito challenger y con escasa experiencia en grandes eventos como este. Sin embargo, con público a favor y la motivación de la instancia, el escenario no aparecía tan sencillo para el tenista chileno, quien sufrió bastante antes de imponerse por 6-2, 4-6 y 6-4, en dos horas y 19 minutos.

Nico rápidamente pudo aplacar la tensión inicial, tomando la iniciativa de los puntos y marcando diferencias con la potencia de sus tiros. Esto se acentuó a partir del tercer juego, cuando le rompió el saque en cero a su rival. Luego, en el siguiente turno de saque del italiano, el chileno repitió la fórmula para conseguir un nuevo quiebre y establecer una distancia clara.

Mientras su esposa Laura y su abuelo Jaime observaban desde las tribunas, el número uno del país no bajó la guardia e incomodó en cada momento al jugador local, que nunca recibió una pelota cómoda. Incluso, hubo saques que bordearon los 230 kilómetros por hora.

Y si precisamente del servicio se habla, Nico cerró con enorme jerarquía la primera manga. Tres aces y un primer saque potentísimo le permitieron ganar con mucha autoridad el capítulo, en poco más de media hora.

Los fantasmas

El desafío para Jarry, de ahí en más, fue mantener el nivel del set inicial y no pasar las zozobras que enfrentó en el duelo anterior frente a Matteo Arnaldi, donde luego de un comienzo similar, perdió la consistencia y terminó ganando el duelo con mucho sufrimiento.

El break sobre el saque de Napolitano llegó de inmediato, lo que parecía augurar un desenlace sencillo. No obstante, hubo un momento de desconcentración que le permitió al italiano recuperar el quiebre al juego siguiente, envalentonado por el apoyo del público. Eso cambió diametralmente lo que hasta ahí estaba sucediendo.

El parcial se tornó más parejo porque la mejor raqueta del país perdió precisión en sus tiros y su contrincante comenzó a devolver mejor y fallar mucho menos. Nico ya no tuvo el margen con el que contaba y los errores no forzados comenzaron a aparecer, a tal punto que terminó cediendo su servicio en el décimo juego, perdiendo la manga. Increíblemente hasta ese momento, el jugador local no registraba tiros ganadores.

La recuperación

El partido cambió radicalmente para Jarry. No solo porque el rival creció, sino porque necesitaba reestablecer con urgencia la confianza que tuvo en el comienzo del encuentro y volver a enfocarse ante un rival muy crecido.

La salida a esa difícil situación comenzó a vislumbrarse en el tercer juego, que duró 11 minutos. Después de mucho batallar y gracias a una doble falta, el chileno logró el ansiado quiebre que le dio la serenidad necesaria para empezar a cerrar un trabajado triunfo.

Y si bien el sufrimiento estuvo ahí, ya que levantó un 0-40 en el sexto game, tuvo la claridad necesaria para mantener la concentración y cerrar un triunfo que costó mucho más de lo que estaba en los planes, superando todo tipo de factores internos y externos. De ahí, su potente grito de desahogo cuando terminó el duelo.

“Hay que ganar este tipo de partidos, donde no estuve bien. No fue como el otro de la segunda ronda, pero logré sacarlo adelante. Difícil también con este público, pero lo hace más entretenido y más especial. A veces toca jugar en contra de esto y hay que tratar de superarlo como sea y eso lo hice. Así que muy contento”, señaló con bastante autocrítica el crédito nacional.

De esta forma, Nicolás Jarry se suma a Alejandro Tabilo en los octavos de final de Roma, tal como sucedió en 2007 con Nicolás Massú y Fernando González. Por el paso a cuartos, se medirá este martes, alrededor de las 09.00 de Chile, ante el francés Alexandre Müller (109º), quien dio la sorpresa eliminando al ruso Andrey Rublev (6º). Una buena oportunidad para acercarse nuevamente al top 20.