Nicolás Massú en la previa de la Copa Davis: “Nos estamos jugando estar dentro de los 16 mejores del mundo”

Este sábado arranca la llave de Copa Davis entre Chile y Kazajistán. Una serie que le permitiría al equipo nacional volver al Grupo Mundial tras cuatro años de ausencia. Es por eso que Nicolás Massú sabe todo lo que hay en juego.

El capitán de Chile dio una conferencia de prensa tras su llegada a La Serena y entregó sus sensaciones de cara al enfrentamiento ante los europeos. Hizo énfasis en el potencial de los rivales y en lo que puede dar el equipo nacional ahora y en el futuro.

“Tienen un equipo muy bien rankeado. Son un equipo que también ha estado en el Grupo Mundial peleando, que vienen de jugar en el último año en el Grupo Mundial, donde están los 16 mejores países del mundo, son bastante completos. Jugadores con experiencia con otros que están entrando con fuerza, entonces tienen un mix importante, tengo el mayor de los respetos hacía ellos”, comenzó explicando el número nueve del mundo, quien también admitió que los viene siguiendo constantemente.

“Los he visto durante mucho tiempo en el circuito. He entrenado con ellos muchas veces. Cuando sale el sorteo empiezo a trabajar y pensar en los jugadores que ellos pueden poner, en las distintas situaciones que pueden pasar. He tenido la oportunidad de verlos jugar en Australia, seguir sus pasos. Los puedo ver en vivo en el circuito cuando están en los torneos y eso me da una perspectiva importante”, agregó sobre aquel tema el también entrenador de Dominic Thiem.

Pero Massú también va más allá y habla sobre lo que hay en juego este fin de semana. “Esta es una serie muy importante, nos estamos jugando el paso para estar dentro de los 16 mejores equipos del mundo. En 2019 lo logramos y fue un sueño porque lo logré como jugador y capitán,pero ahora tenemos la opción de conseguirlo en casa. En los últimos años nos ha tocado jugar de visita. Creemos que es bueno para nosotros jugar a nivel de mar, en estas condiciones”, afirmó.

Una declaración que vino seguida de su perspectiva de los jugadores que defenderán a Chile en esta serie. “Nosotros tenemos cosas importantes que decir y sabemos que cada pelota va a ser muy importante. Entre mejores llegan los jugadores, entre más parejo esté el ranking, mientras mejores resultados vengan teniendo, es un problema menos para mí. La verdad más que pensar en un solo resultado particular en Copa Davis, este equipo viene junto desde 2014. Con algunos incluso fui compañero, cuando ellos eran muy chicos, entonces es una linda oportunidad la que tenemos ahora. Todos sueñan con llegar al Grupo Mundial”, agregó.

Finalmente lanzó una frase precisa sobre aquello, señalando que el plantel tiene cuerda y que Chile debería seguir en estas instancias por mucho tiempo. “Podemos esperar mucho en el futuro también, no solo en el presente. Podemos estar siete u ocho años más en el Grupo Mundial y hacer grandes cosas ahí”, concluyó.