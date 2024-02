Nicolás Massú se inclina por Alejandro Tabilo como segundo singlista ante Perú en la Copa Davis

Nicolás Massú reveló sus primeras cartas para la serie de Copa Davis ante Perú. El viñamarino definió que Nicolás Jarry (20° ATP) y Alejandro Tabilo (57°) serán los encargados de abrir los compromisos en el Court Central del Estadio Nacional. Todo arranca este sábado a las 18.00, con el duelo del nacido en Toronto.

La noticia fue confirmada en una ceremonia realizada en un hotel del sector oriente de la capital. Ahí el capitán nacional compartió junto a su símil peruano, Luis Horna. El ex 33 del planeta también anunció sus representantes, confiando en su número uno, Juan Pablo Varillas y en el juvenil Ignacio Buse.

En el caso de Chile no había dudas sobre el primer singlista. Por ranking y experiencia, Nicolás Jarry iba a ser incuestionablemente la gran carta nacional. Llega como 20 del mundo, pero sin las mejores sensaciones tras la gira oceánica, donde quedó eliminado en primera ronda del Abierto de Australia y no logró pasar de grupo en la United Cup. Eso sí, en el torneo por naciones consiguió ganar sus dos encuentros de individuales.

Pero la convicción que había con Jarry era totalmente contraria a la incertidumbre en torno al segundo singlista. La lucha estaba entre Christian Garin y Alejandro Tabilo. “Gago” ha sido el jugador emblema de la era Massú, participando de la mayoría de las series y siempre siendo elegido (cuando ha estado bien físicamente) para disputar los puntos de individuales. Por el otro lado de la red, en cambio, aparecía Alejandro Tabilo, quien en los últimos años ha tenido que verse relegado frente al nortino, incluso cuando era el número uno de Chile. Ahora a su favor juega su gran momento personal: 57 del mundo y reciente campeón del ATP 250 de Auckland.

El nacido en Toronto, que siempre ha tenido que conformarse con jugar el dobles junto a Tomás Barrios, ya había dejado claro que la decisión en esta oportunidad no iba a ser fácil. “Siempre la ilusión de jugar singles o dobles motiva mucho. Ahora hay que ver que dice Nico (Massú), el capitán. Lo bueno es que él tiene un lindo problema de que estamos todos jugando muy bien. Todos jugamos bien en cemento. Va a ser una dura decisión, pero va a ser bueno para el equipo”, confesó a La Tercera tras su eliminación en el primer grand slam del año.

En dobles, Tabilo actuará con Tomás Barrios, y enfrentarán a los hermanos Conner y Arklon Huertas del Pino, en el primer turno del domingo.

La serie entre Chile y Perú se disputará este sábado y domingo desde las 18.00 en el Court Central del Estadio Nacional, que para la ocasión tendrá una cancha de cemento. Massú apostó por aquello, principalmente porque sus cuatro jugadores vienen jugando en dicha superficie, mientras que los peruanos no han tenido la oportunidad. Por ejemplo, el único de sus jugadores que estuvo en Australia fue Varillas, quien le contó a El Deportivo sus sensaciones al respecto: “Hice la pretemporada en cancha dura, creo que vengo con ritmo, entrenando y compitiendo en cancha dura. Por lo menos para mí no va a ser chocante. Sí me sorprendió, porque la verdad sinceramente no pensé que lo iban a hacer ahí”, mencionó desde Melbourne.