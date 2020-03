Nicolás Maturana: “No me citan porque Espina no quiere”

Colo Colo sufrió y empató ante Universidad de Concepción este sábado en el Estadio Monumental. Pese a ir ganando 2-0 en el primer tiempo, los albos repartieron puntos tras una igualdad que llegó en el 93′. La impotencia llegó hasta el palco, donde estaba Nicolás Maturana, quien se desahogó y reveló el supuesto motivo por el cual no es considerado ni como suplente.

“No me citan porque (Marcelo) Espina no quiere que me citen”, publicó el volante en una historia de Instagram que luego borró. No sería la primera vez que el ex Necaxa se queja de sus pocas opciones en Colo Colo. “Me quieren aburrir, pero voy a luchar por lograr mi objetivo”, escribió el año pasado.

Según AS, en el entrenamiento del viernes Marcelo Espina le habría pedido a Gualberto Jara que lo apartara del trabajo con sus compañeros, luego de observar por unos minutos el entrenamiento.

Maturana fue inscrito en el Torneo Nacional, pero no ha sumado minutos. El sábado se retiró cabizbajo de la Ruca. Ver el bajo nivel de su equipo despertó una impotencia que por el momento se ve difícil de acabar.

Foto: Instagram.