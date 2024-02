No bastó la victoria contra Alcaraz: Nicolás Jarry cae en la final del ATP de Buenos Aires

No hubo festejo chileno en Buenos Aires. Nicolás Jarry cayó en la final del Argentina Open frente a Facundo Díaz Acosta (87º) por 6-3 y 6-4, quedando sin la chance de coronar con un título una semana donde superó a Carlos Alcaraz (2º) por primera vez en su carrera. El hito de todas formas le sirve para volver al top 20 del ranking mundial.

Fue una derrota compleja, donde el nacional no pudo mostrar su mejor versión. Desgastado físicamente, no encontró la forma de contener a Díaz, quien planteó un juego muy claro: incomodar a Jarry con una gran variedad de golpes, tanto por la dirección como por la profundidad. Ese acertijo fue imposible de resolver para el nuevo 19 del mundo, quien además no pudo resguardar su servicio. Sufrió un quiebre en el primer parcial que fue suficiente para el argentino.

En el segundo parcial el castigo se volvió a repetir y con la ventaja a favor Díaz siguió dominando. Jarry intentó acortar esa brecha y estuvo cerca en el octavo juego, donde no pudo aprovechar opciones de quiebre. El transandino terminó cerrando el duelo por 6-4, pero no sin sufrir. Desaprovechó cinco puntos de partido y tuvo que salvar una pelota de quiebre antes de levantar el título. El primer ATP de su carrera.

De esta manera la ilusión nacional de sumar un nuevo campeón en el Argentina Open se desvanece. Nicolás Massú y su título en 2002 sigue siendo la única ocasión en que un tenista chileno levantó el trofeo en la capital trasandina. Al igual que Jarry, Efraín González (1940), Andrés Hammersley (1946) y Jaime Fillol (1976, 1977) cayeron en la definición por el trofeo.

Si bien no hubo corona, la semana de Jarry en Buenos Aires es digna de destacar, sobre todo por cómo había comenzado la temporada. A principios de año ganó con dificultades sus dos duelos de la ATP Cup (ante el 314 y 416 del mundo respectivamente) y sufrió eliminaciones tempraneras en sus dos siguientes torneos: cuartos de final de Adelaida y en el debut del Australian Open. Sensaciones que se intensificaron en su derrota en Copa Davis ante Ignacio Buse (438°). Fue después de esa caída, una de las más duras de su carrera según contó, todo cambió.

Venció a Juan Pablo Varillas (85º) en la última jornada de la serie de Davis ante Perú y viajó a Argentina para preparar Buenos Aires. Algo que salió a la perfección, ya que acumuló victorias consecutivas ante Stanislas Wawrinka (60º), Tomás Etcheverry (27º) y Carlos Alcaraz. Todas de la mano de Juan Ignacio Chela, su nuevo entrenador, quien incluso hizo su debut en la banca del nacional en este torneo.

El calendario eso sí no se detiene para el chileno, quien viajará a Brasil esta misma noche. Desde el Buenos Aires Lawn Tennis Club saldrá directo al aeropuerto, para así llegar con tiempo a Río de Janeiro antes de su debut, el cual se dará el martes ante el alemán Yannick Hanfmann (56º). No será el único representante nacional en el ATP 500, ya que Alejandro Tabilo (54º), Christian Garin (91º) y Tomás Barrios (120º) también ingresaron de manera directa al cuadro principal. Semana especial para los cuatro, pero sobre todo para Jarry, quien deberá defender las semifinales conseguidas en 2023.