“No dejaron brillar a Kylian Mbappé”: en Francia reaccionan con preocupación a la victoria sobre Chile

El desafío era duro. Ricardo Gareca, en su segundo partido al mando de la selección chilena, se enfrentó a Francia en Marsella. Pese a que la Roja se mostró competitiva, los goles de Marcelino Núñez y Darío Osorio no evitaron que el combinado nacional cayera por 3-2 ante el subcampeón del mundo. Sin embargo, a pesar de la victoria local, en la prensa de ese país se muestran sumamente preocupados por el nivel de su elenco.

Cabe destacar que, previo al encuentro con Chile, los galos cayeron ante Alemania por 2-0, algo que la hinchada y los medios de ese país no perdonan. Por lo mismo, la victoria de este martes no sirvió para borrar la imagen dejada en su compromiso anterior.

“No es realmente tranquilizador”

“Los azules no borran las dudas”, tituló el medio Le Parisien en su crónica sobre el partido. “Este martes, la selección francesa de Didier Deschamps logró ganar en un amistoso sin convencer siempre. Defensivamente, su pasividad le costó cuatro goles en dos partidos. La victoria está ahí, pero los Blues no habrán dominado mucho durante esta secuencia internacional en marzo. Contra Alemania fue débil y contra Chile no fue tan fuerte”, escribieron en el artículo.

Además, mostraron preocupación por el nivel de la gran figura que posee su selección: “No dejaron brillar a Kylian Mbappé, autor de una secuencia internacional bastante corriente, entre mala y neutral”, dijeron sobre el jugador que, seguramente, partirá a España la próxima temporada.

Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

El prestigioso diario L’Equipe siguió la misma línea. “No es realmente tranquilizador”, publicaron en la portada de su sitio web sobre el triunfo ante la Roja.

“La selección francesa tuvo que demostrar que había encontrado algo de fuerza, tras su desgracia de Lyon ante Alemania (0-2). Entonces, para añadir un poco de dificultad a la tarea, comenzó el partido contra Chile con una desventaja. Más preocupada y más concentrada que hace tres días, lo cual no fue difícil, trabajó bien”, comentaron en su crónica del duelo.