“No es primera vez que pasa”: capitán del Betis revela fuerte discusión con Manuel Pellegrini

El entrenador chileno, Manuel Pellegrini, va por su cuarto año al mando del Real Betis perteneciente a la primera división de España. Durante todo ese tiempo, ha tenido como capitán del equipo, al mexicano, Andrés Guardado. Fue precisamente este último, quien en conversación con la Cadena SER, confirmó que en más de una ocasión ha mantenido fuertes discusiones con el seleccionador chileno.

El acontecimiento como tal ocurrió en el partido que enfrentaba al Real Betis con el Girona. En dicho encuentro, el DT chileno, tomó la decisión de sustituir en el entretiempo al mexicano, por lo que reaccionó molesto, mostrando su disconformidad con la decisión.

El centrocampista, en conversación con el programa Libre y Directo de la Cadena SER, reveló detalles de su relación con Manuel Pellegrini. “El míster y yo somos como un matrimonio, tal cual. Un matrimonio en el que nos queremos mucho y en el que discutimos también y eso no tiene que asustar a nadie, ni mucho menos”.

Además, optó por bajarle el perfil a lo ocurrido, argumentando que no solo es algo que ya ha pasado con anterioridad, sino que, son situaciones típicas de dos personas que quieren lo mejor para el equipo. “No veo, tampoco mucho, el escándalo que sea por una discusión que, obviamente no gusta que se filtre ese tipo de cosas, porque al final son cosas muy internas, pero una vez que se filtra, a mí me gustaría decir que sí pasó, discutimos, tuvimos una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa, en tres años y medio ha dado para mucho, ha habido momento de todo tipo y por eso digo que somos como un matrimonio, que discutimos, nos enfrentamos, cada uno quiere ganar, al final nosotros somos ganadores, queremos lo mejor para cada equipo y nada más”.

Durante la conversación, el jugador comentó que mantiene la mejor de las relaciones con el director técnico chileno, sin embargo, aseguró que está dispuesto a ejercer su rol como capitán del equipo en caso de existir una disconformidad con Pellegrini, sin que eso necesariamente signifique un problema. “La relación con el míster es perfecta. Sería tonto de mi parte tener un mayor problema con él, porque al final estoy aquí, soy realista de eso. Él fue el principal motivo por el que me quedé un año más acá y siempre le voy a estar agradecido por eso, pero eso no quita que cuando yo vea cosas, como capitán se lo seguiré diciendo, como ya se lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que pasa”.

El ex Valencia, cerró aclarando que ya conversó con el entrenador y el problema ya encontró solución. “Está todo aclarado, en el momento de la discusión, me suena un poco repetitivo, pero como no es la primera vez que pasa (...) como las otras no se dieron cuenta y a lo mejor no jugué uno o dos partidos, nadie le dio importancia. Ahora empiezan a atarse cabos en el presente reciente del equipo y se la da más importancia de la que es”.

Andres Guardado jugando por la UEFA Europa League. (Foto: REUTERS)

El presente verdiblanco

Una especie de crisis es lo que ha representado la actual temporada actual para el Betis, pues con seis victorias, diez empates y tres derrotas, acumulan 28 puntos, posicionándose en el séptimo lugar, detrás de la Real Sociedad y fuera de competencias internacionales momentáneamente. Sumado a lo anterior, el equipo español quedó eliminado tempranamente del grupo C de la Europa League con tan solo nueve puntos. El difícil momento no queda ahí, ya que el fin de semana pasado, fue eliminado de la Copa del Rey a manos del Alavés, equipo que marcha 15° en La Liga.

Sobre esto último se refirió el capitán mexicano, siendo autocrítico al respecto. “Seguramente tengo mucho de culpa yo también por la discusión que tuve con él, yo creo que eso no fue sano para el equipo en general, el bagaje del equipo a lo mejor lo pudo sentir de más el que haya una discusión entre sus dos líderes. Posiblemente asumo si tiene que ser así, yo la culpa, como se lo dije a él y al grupo”.

A pesar del complicado momento, el capitán verdiblanco se mostró optimista para afrontar el resto de la temporada, argumentando que no es la primera crisis al mando del estratega nacional. “Es momento de estar todos juntos, es momento de seguir adelante, de olvidar esto, porque no tiene ningún sentido (...) no es la primera vez que pasa y hay que salir. De todas las crisis que hemos vivido en estos tres años y medio al final han salido siempre han llegado a buen puerto y estoy segurísimo que no va a ser la excepción”.