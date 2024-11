“No existe infracción a los estatutos o reglamentos”: Melipilla reacciona a la denuncia de Deportes Concepción

Melipilla reacciona a la denuncia de Deportes Concepción. Los lilas iniciaron la ofensiva jurídica para conseguir el ascenso a Primera B por la vía administrativa. Concretamente, acusaron a los Potros de incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales. El caso del zaguero Brandon Cáceres detonó la disputa. Sin embargo, con el transcurso de las horas fueron conociéndose otras irregularidades, que abarcaban desde el técnico Víctor Quintanilla hasta integrantes del staff y varios jugadores del plantel que logró el ascenso en El Teniente, de Rancagua.

Los Potros le encomendaron su defensa a Óscar Fuentes. Sin embargo, antes de una postura más contundente, el presidente del club, José Castillo, le manifestó a El Deportivo que espera la respectiva notificación. “Qué más puedo decir, si no nos ha llegado nada”, puntualiza, escuetamente.

Melipilla reacciona a la denuncia

El comunicado que emitió el club y que por el momento constituye la única posición oficial al respecto comienza, precisamente, notificando de que no se ha recibido ninguna comunicación formal de la denuncia de los penquistas. Tampoco existe alguna de parte de la Unidad de Control Financiero de la ANFP. En ese plano, junto con una precisión, lanzan la primera acusación a los lilas. “Único órgano habilitado para denunciar los hechos que ha ‘filtrado’ a la prensa constantemente una parte interesa”, disparan.

“Hasta que no tengamos el contenido de la supuesta denuncia, no podemos no podemos referirnos a sus argumentos”, añaden. Luego, establecen una convicción. “Pero estamos tranquilos que no existe infracción a los Estatutos o Reglamentos que ameriten una sanción que conlleve la pérdida del campeonato que obtuvimos en cancha, como el público, en general, valora”, consignan.

El comunicado que emitió Melipilla.

En esa línea, sin mencionar a Fuentes, alude a su fichaje. “Por ahora, solamente hemos dado la acción de contactar la asesoría legal pertinente”, anuncian.

La última acotación es un llamado a la calma. “Llamamos a la tranquilidad a nuestros hinchas y aficionados. Vamos a defender rigurosamente los intereses y valores de nuestra institución”, concluyen.

Concepción se fortalece

Los sureños también se juegan sus cartas. Los lilas emitieron una declaración pública en la que resaltan la prevalencia del espíritu deportivo. “Entendemos la reglamentación como un proceso continuo, compuesto de normas que deben ser cumplida antes, durante y después del hecho competitivo mismo, con el máximo rigor y voluntad, de tal modo que se transforme y resulte en un espectáculo justo, que atraiga y movilice a la sociedad de nuestro país”, explican.

Los penquistas fortalecieron su equipo jurídico con la contratación de los servicios del bufete que encabeza Ciro Colombara.