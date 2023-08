“No somos el mundo”: la polémica entre el tricampeón mundial de atletismo y la NBA que divide a Estados Unidos

Noah Lyles ha tenido una semana más que convulsionada en Budapest. El estadounidense no solo logró un histórico doblete en las pruebas de los 100 y 200 metros planos, sino que también ha sido foco de portadas por sus declaraciones en torno a la NBA y su reconocimiento de “campeones mundiales” para las franquicias que resultan ganadoras en cada temporada. Para el velocista, una denominación totalmente equivocada.

“Tengo que ver las finales de la NBA y ver cómo se les llama campeones del mundo... ¿Campeón del mundo de qué? ¿Estados Unidos? No me malinterpreten. Amo a Estados Unidos, pero no somos el mundo”, lanzó el oriundo de Gainesville en una conferencia de prensa durante la cita planetaria.

Frase potente, que incluso sostuvo con una comparativa entre el torneo de básquetbol y el evento que se estaba disputando en Hungría, donde además de sus logros individuales consiguió el oro en la posta 4x100. “Aquí sí somos el mundo. Están casi todos los países peleando entre todos, luchando por ganar, usando sus banderas para mostrar que están siendo representados. En la NBA no hay banderas. Debemos hacer más. Debemos representar al mundo”, añadió.

Desde el mundo cestero no demoraron en responder a uno de los atletas más importantes de Estados Unidos en la actualidad. Declaraciones que obviamente mostraron un tono bastante crítico en contra del velocista. “Alguien debería ayudar a este hermano”, declaró Kevin Durant, estrella de los Phoenix Suns y dos veces campeón de la NBA con los Golden State Warriors.

Juan Toscano-Anderson, también campeón con la franquicia de San Francisco, fue otro de los que utilizó las redes sociales para abordar la polémica. “La última vez que lo miré, la NBA era la mejor competición del MUNDO”, comentó el basquetbolista mexicano.

Tyus Jones de los Washington Wizards, Damian Lillard estrella de Portland, Devin Booker de los Suns y Tyler Herro de Miami Heat fueron otros que se sumaron al debate en redes sociales. “La NBA es la mejor liga del mundo. Por eso los campeones son campeones mundiales”, explicó el escolta del equipo de Florida.

Incluso personajes fuera del mundo cargaron contra el tricampeón mundial por sus dichos, siendo el cantante Drake uno de los más duros. “Él pensó que su discurso iba a ser muy ‘duro’ cuando lo practicaba frente al espejo la noche anterior...Ahora toda la liga al completo te desprecia”, expresó en Instagram el canadiense fanático de los Toronto Raptors.

Pese a que el mundo del básquetbol ha denostado las declaraciones de Lyles, su discurso en conferencia de prensa ha generado un gran apoyo en las redes sociales, donde miles de fanáticos del deporte han compartido la opinión del velocista.