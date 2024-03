“No tengo la necesidad de hablar ni ser tan pelado como tú”: la acalorada discusión entre Marco Antonio Figueroa y un periodista peruano

En la previa de la fecha FIFA que enfrentará a la Selección de Nicaragua y el combinado nacional de Perú, Marco Antonio Figueroa encendió los ánimos al enfrascarse en una intensa discusión con un periodista del Rímac que lo cuestionó por la categoría del elenco centroamericano que dirige desde 2020.

El pleito

En los meses previos a este enfrentamiento, la Selección peruana de fútbol tenía unos planes muy diferentes para esta doble fecha FIFA del mes de marzo. La idea de la Federación de aquel país era medirse con Italia y así probar el nivel contra un cuadro de élite en el balompié mundial.

Sin embargo, en el mes de enero, el mismo organismo desechó la idea de enfrentarse ante los itálicos, ya que Jorge Fossati, nuevo entrenador de los incaicos, prefirió jugar frente a rivales de la Concacaf para adaptarse al partido que se jugará en la Copa América ante uno de los rivales provenientes de esta confederación.

A raíz de esta determinación, la FPF cambió los duelos frente a Italia y Guatemala por los amistosos con Nicaragua y República Dominicana. Pero la decisión no fue del gusto al interior de la prensa del país vecino. Así lo hizo sentir Gonzalo Núñez, periodista que criticó la elección de la selección que comanda Figueroa como el parámetro de preparación para la cita continental.

“¿Usted hubiese descartado a una selección como Italia? Que era nuestro rival, porque el profesor Fossati consideró que era de mucho nivel y dijo no, mejor vamos de menos a más. A mí no me gusta ese tipo de reflexión”, partió diciendo el panelista del programa Exitosa Deportes.

La pregunta despertó la furia del Fantasma, que sin dudarlo, comenzó a increparlo por los cuestionamientos hacia el nivel de sus dirigidos. “Bueno, tú no estás metido con short, a lo mejor nunca has pisado una cancha, no sabes lo que significa decirle que no a una selección. Primero que nada hay que tener respeto para el fútbol en general, el fútbol ha cambiado mucho”, respondió.

Pero la respuesta no se quedó ahí. “Yo hubiese sido en el mismo sentido que el señor Fossati. Primero para conocer a los jugadores tienes que tener un equipo que se asimile un poco al fútbol sudamericano. Italia no tiene nada que hacer en el fútbol sudamericano. En las Clasificatorias Mundialistas para Perú, le toca Chile, le toca Paraguay, le toca Uruguay. Creo que el área de Concacaf está mucho más cerca en ese sentido que los europeos. Así que yo no comparto mucho tu opinión”, lanzó.

A pesar de que el ambiente se tensó, Núñez prosiguió con su molestia por dejar pasar el choque contra Italia. “A mi no me gusta engañar. Yo prefiero las cosas reales y enfrentar buenos rivales que me van a mostrar realmente en qué estoy mal o en qué estoy bien. Me gusta jugar con tipos difíciles y no con esos facilitos que ganas”, agregó.

El ex DT de O´Higgins replicó. “Es fácil agarrar un micrófono y hablar, cuando te metas a la cancha a dirigir a 30 jugadores. Si estás mirando en menos a la selección de Nicaragua, es porque no conoces, es porque no me conoces a mí como técnico, es porque no conoces el proceso que llevamos. Si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te estoy diciendo que estás equivocado ¿Por qué? Porque no conoces”, siguió con rabia.

Cuando el conflicto se había aminorado, una frase sobre el favoritismo de Perú en las apuestas volvió a despertar la ira del chileno. “¿Sabe lo que hago con las apuestas, por dónde me las paso? No soy tan grosero, pero no tengo la necesidad de hablar ni ser tan pelado como tú. Sí creo que el fútbol tiene una enorme diferencia de los años 80 a los 2000. A lo mejor para ti era mejor jugar con Italia”, comentó.

Ya con la situación insostenible, Figueroa pidió que se acabara la conversación al tratar de “desagradable” al entrevistador, adjetivo al que Núñez le respondió como “huev... de mier...”.

Finalmente, la disputa entre ambos se resolverá en la cancha a contar de este viernes a las 22:30 horas, instancia en la que Perú recibirá a Nicaragua en el Estadio Alejandro Villanueva, casa del Alianza Lima.