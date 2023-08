La dura crítica del Fantasma Figueroa al discreto duelo entre la U y O’Higgins en el Santa Laura

Universidad de Chile se enfrenta a O’Higgins en Santa Laura, en el cierre de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2023. Los azules sumaban hasta antes del compromiso tres derrotas consecutivas, mientras que los de Rancagua cuatro. Ambas instituciones necesitaban ganar con urgencia, sin embargo, esas ganas de obtener un buen resultado estuvieron muy lejos de notarse en la primera parte.

En los primeros 45 minutos, sumaron escasas llegadas, muchas simulaciones que generaron la interrupción del juego y un nivel futbolísticos de azules y rancagüinos bastante bajo. Por lo mismo, esto generó críticas.

Un viejo conocido tuvo palabras para el partido de este lunes en Independencia. Se trata de Marco Antonio Figueroa, quien criticó el fútbol mostrado por los conjuntos de Mauricio Pellegrino y Juan Manuel Azconzábal: “¡Uf! El primer tiempo entre la U vs O’Higgins; afortunadamente no hay gente en el estadio si no se salen todos”, dijo el actual entrenador de la selección de Nicaragua a través de twitter. Cabe mencionar que el partido se juega sin público porque los azules arrastran una sanción disciplinaria para sus partidos de local.

Dirigió en los dos

El Fantasma conoce a ambos clubes en su carrera como entrenador. Tuvo dos pasos por los celestes, en 2010 y entre 2018 y 2019. Mientras que en los estudiantiles entrenó el año 2013.