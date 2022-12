“No tengo que pedir perdón; ellos se perdieron el penal”: Luis Suárez se vuelve a ver la caras contra Ghana tras la recordada mano en Sudáfrica 2010

El reloj ya había pasado los 120 minutos de juego. Ghana y Uruguay igualaban 1-1 por los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. Los dirigidos en ese entonces por Óscar Washington Tabárez, con Argentina goleada 4-0 por Alemania y Brasil eliminado ante Países Bajos, luchaba por ser el único sudamericano en meterse en semis del certamen. Por su parte, el contexto de su rival no era menor: en el primer Mundial disputado en África, querían ser la primera selección de ese continente en inscribirse entre los cuatro mejores. Pero ahí apareció Luis Suárez, para amargar ese sueño. Tras una serie de rebotes y un Muslera totalmente descolocado, el artillero del Ajax sacó desde la línea y con la mano un cabezazo que debía terminar en gol.

Penal y roja para El Pistolero. Pero los africanos no contaban con que Asamoah Gyan, figura de esa selección, desviara su lanzamiento. Los Celestes forzaron la definición a penales y Uruguay cerró todo con un inolvidable picotón del Loco Abreu. “Fue la atajada del Mundial”, declaró Luisito una vez terminado el encuentro. Por su parte, Gyan, protagonista del partido, dijo que “si fuera Suárez, hubiera hecho lo mismo por mi país. Salvó a su país, es un héroe, tengo que ponerme en sus zapatos”.

Se vuelven a ver las caras

El azar hizo que Uruguay y Ghana compartieran el grupo H en Qatar 2022 y que justamente ambos elencos se vean las caras en el cierre de la zona. Los dirigidos ahora por Diego Alonso acumulan apenas un punto: cosecharon un pobre empate sin goles ante Corea del Sur y una derrota contra Portugal.

Por su parte, el elenco ghanés cayó ante CR7 y compañía, pero venció al cuadro surcoreano, por lo que poseen tres unidades y tienen la primera opción de quedarse con esa única plaza disponible en la zona. Las vueltas del fútbol hicieron que precisamente ellos puedan ser los que le den el tiro de gracias a una confundida Celeste, sumergida en polémicas declaraciones de sus jugadores contra entrenador.

“No debo pedir perdón”

La mano de Suárez sin duda que ha sido un tema constante en la previa a este duelo clave. De hecho, El Pistolero se refirió a esta polémica: “No debo pedir perdón por aquello. El jugador de Ghana (Asamoah Gyan) fue el que erró el penalti tras mi mano. Si hubiera hecho una entrada, con roja, o hubiera lesionado a un jugador, quizá hubiera pedido perdón, pero no por la mano. No fue mi fallo. No fue mi responsabilidad tirar el penalti”.

Por su parte, André Ayew, capitán de la selección de Ghana y único sobreviviente de esa generación, intenta no darle tanta importancia a ese asunto: “En ese entonces todo el mundo se sintió mal, pero yo en lo único que pienso es en clasificar a la segunda ronda”.

El jugador ghanés de 32 años no mira el pasado para preparar este encuentro: “Revancha o no, saldremos con la misma determinación y deseo de victoria porque queremos clasificar (...) No miro para atrás, no me quiero enfocar en el pasado”.