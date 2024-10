Novak Djokovic busca su título número 100 ante Jannik Sinner en la final del Masters de Shanghái

Novak Djokovic (4° del ranking ATP) y Jannik Sinner (1°) protagonizarán una final soñada en Shanghái. Nole se batirá ante el mejor tenista del mundo en busca de su título número 100.

El serbio superó al estadounidense Taylor Fritz, por parciales de 6-4 y 7-6, para situarse en el encuentro definitivo del Masters 1000 disputado en China.

Djokovic había anticipado un encuentro complejo, tal como vaticina la final. “Tendré que estar preparado para otro partido apretado. Con condiciones tan rápidas, sacar bien es una gran ventaja. Sé lo que me espera, pero espero estar fresco”, indicó tras el partido.

“No voy a ser el favorito, pero intentaré estar lo más fresco posible a nivel físico para plantarle cara en lo que espero que sea un partido largo, probablemente el más duro del campeonato. Espero que sea un gran desafío”, complementó el serbio.

Djokovic, por su título 100

Djokovic pasó apuros para derrotar al norteamericano. Fritz se plantó como un duro escollo, pero el break logrado en el quinto juego lo desmoronó. Fue suficiente para que Nole se quedará con la primera manga.

En el segundo set, el serbio no pudo aprovechar tres puntos de quiebre, con 2-2 en el marcador. Fue el momento más intenso del encuentro. El estadounidense no se dio por vencido y combatió hasta el final, aunque también dejó pasar una oportunidad de break.

En tanto, Djokovic, después, no perdonó. El serbio venía de quedar tumbado. En cada punto se le veía tocarse la cadera, además de sufrir un duro golpe en la rodilla en una jugada. Recibió masajes del fisioterapeuta y volvió a jugar. Sin embargo, no fue impedimento para imponerse en el tie Break. “No me preocupa, teniendo en cuenta que continué y acabé los partidos tanto ayer como hoy. Eso es una buena noticia”, señaló tras ser consultado por su estado físico.

Ahora, el serbio se medirá ante Sinner. Ambos se han enfrentado en siete ocasiones, con un parcial que domina Nole (4-3). Eso sí, los últimos dos duelos han sido para el italiano, que buscará su triunfo número 64 en el año.

Djokovic, por su parte, busca aumentar su registro. Nole va por el título número 100 de su carrera y así unirse a un selecto grupo de tenistas que han llegado a esa marca en la Era Open, con Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).