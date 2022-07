Ñublense le gana a Cobresal y le mete presión a Colo Colo en la lucha por el liderato

El triunfo ante Universidad de Chile fue vital para Ñublense. El cuadro chillanejo se reencontró con la victoria y quedó con la confianza en alto para recibir a Cobresal, en el inicio de una nueva fecha del fútbol chileno.

Pero el duelo con los mineros no iba a ser fácil. Los del norte también están peleando arriba y no se iban a dejar sorprender. De hecho, los locales sólo pudieron abrir la cuenta a través de un penal ejecutado muy bien por Nicolás Guerra (18′) y no se pudieron ir en ventaja al descanso, porque Cecilio Waterman lo igualó a los 30′

Y si bien en el segundo lapso, los locales se colocaron rápidamente en ventaja con la anotación de Alexander aravena (48′) y el doblete de Guerra (59′), la visita no bajó los brazos y desde los doce pasos puso el tanto de la incertidumbre (Gastón Lezcano a los 68′).

De hecho, en los últimos minutos, el portero Nicola Pérez se transformó en la figura del cuadro sureño y el pitazo final fue celebrado con alivio por las huestes dirigidas por Jaime García. “Fue un partido bonito. Esperábamos otro Cobresal, pero se posicionaron en nuestro campo y jugaron muy bien... Pero vamos de a poco, paso a paso, y creo que esta noche supimos darle profundidad al equipo y tranquilidad para los momentos complicados”, dijo el estratega.

Luego agregó que “no estoy preocupado de pillar a nadie, porque debemos ir paso a paso, para seguir en la pelea”. Sin embargo, con el 3-2 final, Ñublense alcanza a Colo Colo en la cima de la Tabla de Posiciones (ambos con 36 unidades) y aunque ahora deben esperar el duelo de los albos con Huachipato (sábado, 17:30 horas), por ahora se posicionan en lo más alto del Torneo.