Gustavo Quinteros se quita responsabilidad en Colo Colo: “No me siento presionado ni con la obligación de salir campeón”

Las palabras en el fútbol se las lleva la pelotita. Por lo mismo, si un día se afirma algo, al siguiente se le puede dar una vuelta a esta afirmación y descartarla por completo.

Eso fue lo que hizo Gustavo Quinteros con el principal objetivo que tenía para este año y que no era otro que ser campeón con Colo Colo en el Torneo Nacional. O al menos, eso era lo que decía mientras participaba en Copa Libertadores y Sudamericana y que en la mañana de este viernes, olvidó por completo.

“No me siento presionado ni con la obligación de salir campeón porque estuvimos jugando Copa y nos mantuvimos en la primera posición”, soltó el entrenador del Cacique. Luego justificó su sentencia, diciendo que “en muchos partidos hemos rotado el equipo o empezado con jugadores que no estuvieron en Copas y todos lo hicieron muy bien. El trabajo en conjunto es tener muchas posibilidades, pero no es tan fácil como lo dicen desde afuera”.

Y quizás fue esto último, que varios ex jugadores del Popular exigieran el trofeo, lo que molestó al estratega de los blancos. “A veces es fácil hablar y decir que Colo Colo debe ser campeón, pero no es tan fácil porque hay equipos que juegan bien desde el inicio del Torneo y que sólo jugaron el Torneo Nacional, que están al acecho”, detalló y añadió: “Pudimos mantener la primera posición jugando Copas, con Amor fuera, Fuentes afuera, se fue Pablo Solari, tres jugadores muy importantes. pero siempre hay cosas para mejorar”.

Acto seguido, Quinteros aclaró que no bajará los brazos y que “vamos a luchar por el objetivo”, no obstante, advirtió que “no hay que descartar a ningún equipo que tenga posibilidades de llegar primero. Curicó, Unión Española, Ñublense y Colo Colo somos los equipos que hemos tenido mejor regularidad en un Campeonato complicado, sobre todo para los que participamos en Copas por tener que cuidar jugadores”.

Por último, el argentino-boliviano no quiso hablar del choque con Universidad de Chile, porque “a mí no me saca de foco y debo transmitir la tranquilidad de que todos los partidos son finales. Hoy Colo Colo está en una posición excelente, muy bien futbolísticamente y por eso debemos seguir trabajando. Huachipato será una final, la U será otra y vamos a enfrentar ambos duelos de la misma manera”.