Nuevo arquero del Barcelona confiesa su adicción al cigarrillo: “Es mi vida; no afecta lo que hago en el campo”

Un particular revuelo está causando en España la reciente entrevista que dio el arquero Woijciech Szczesny a Mundo Deportivo. El portero habló de su hábito de fumar para aliviar la tensión y los nervios, lo que llamó la atención de los medios. El polaco llegó al Barcelona para reemplazar al lesionado Marc-André ter Stegen, tras una grave lesión.

Los periodistas le pusieron ejemplos de otras grandes figuras que también fumaban, como el italiano Gianluigi Buffon o el neerlandés Johan Cruyff, ídolo culé.

“¿Qué puedo decirles a los aficionados? Absolutamente nada, son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos”, expresó.

Y no se quedó ahí. “A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente. Pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”, planteó.

Sin tabúes

El portero no eludió ningún tema durante la conversación que se publicará íntegramente en la edición de papel y web del citado medio. Ahí también se aprecia un lado personal del portero, en donde aborda diversas situaciones, con una franqueza pocas veces vista en el medio futbolístico tan proclive a cuidar una imagen.

Luego de su paso por la Juventus, donde militó las últimas siete temporadas como profesional, había decidido retirarse a los 34 años. Sin embargo, la situación de Ter Stegen lo hizo reconsiderar su decisión. Antes tuvo pasos por Arsenal y Brentford de Inglaterra, más la Roma de Italia.

Además, por su selección ha disputado cuatro Eurocopas (Polonia y Ucrania 2012, Francia 2016, Europa 2020 y Alemania 2024) y dos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022), llegando a los octavos de final en el de hace dos años y atajándole un penal a Lionel Messi en el partido ante Argentina por la fase de grupos.