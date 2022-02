Obras terminadas luego de los Panamericanos y el rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental: el duro escenario que enfrenta Santiago 2023

Un duro golpe recibió la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, luego de que Servicio de Evaluación Ambiental rechazara ayer la declaración de impacto ambiental presentada por Sofía Rengifo Ottono, directora del Instituto Nacional del Deporte. La decisión de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana se basó en la falta de información presentada por la solicitud.

Entre las ausencias que destaca este dictamen, se indica la “falta de la indicación de las partes, obras y acciones asociadas a esta fase, incluyendo los períodos de pruebas y de puesta en marcha, si correspondiese; la fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y término de la fase; el cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a esta fase, utilizando cualquier herramienta de representación gráfica del progreso del proyecto o actividad; la mano de obra requerida durante su ejecución”.

Además, señala que “en caso de que el proyecto contemple actividades de mantención y conservación se deberán indicar aquellos aspectos considerados para las actividades generales”. Y nota la falta de una descripción de cómo se proveerá durante esta fase de los suministros básicos, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes.

Por otra parte, la resolución advierte que el Anexo 11 de la Declaración de Impacto Ambiental no contiene la información que el documento dice que se adjunta. Es decir, no coinciden. También nota incongruencias en los conceptos utilizados, que implicarían modificaciones que no se nombran y que significarían cambios a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. “De acuerdo a lo definido en el artículo 12 del reglamento del SEIA, el proyecto evaluado corresponde a un proyecto nuevo, puesto que no modifica un proyecto o actividad existente que disponga de una RCA”, sostiene. “Sin embargo, en el capítulo 2 de la DIA, el titular señala: “Dentro de los aspectos más relevantes del proyecto, cabe destacar los siguientes: a) Se renovará completamente la pista atlética del estadio y se construirán recintos nuevos para el entrenamiento de Atletismo; b) Se renovará completamente el sector de entrenamiento de tenis; c) Se renovará el sector de los deportes acuáticos; d) Se construirá un nuevo centro de entrenamiento para los deportes colectivos, y una explanada para los deportes urbanos; e) Las obras de mayores dimensiones consideran parámetros de diseño energéticamente eficiente; f) No se aumentará la cantidad de estacionamientos, a pesar de que aumenta la cantidad de público total con los nuevos recintos”.

Dentro de la Declaración de Impacto Ambiental, a la que tuvo acceso El Deportivo, también se presenta un cronograma de obras, cuya ejecución está prevista para el 1 de junio de este año. En ellas, tres de las cuatro edificaciones (Centro de Entrenamiento del Tenis, Centro de Entrenamientos Colectivos y Explanada y Centro de Entrenamiento de Deportes Acuáticos) se entregarán a fines de septiembre de 2023. Es decir, a menos de un mes del inicio de los Juegos Panamericanos, programados entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre del próximo año. Sin embargo, llama la atención que el cuarto proyecto, la construcción del Centro de Entrenamiento del Atletismo, tenga presupuestada su entrega final para fines de diciembre de 2023. O sea, casi dos meses después del término del megaevento.

El cronograma que aparece en la página 23 de la Declaración de Impacto Ambiental.

“Todas las federaciones siempre hemos jugado un rol secundario en estos grandes eventos. El tema infraestructura por ser un tema país está a cargo de las autoridades, pero por ser parte interesada importante, estamos muy preocupados por las noticias recibidas sobre los avances y las restricciones de impacto ambiental, lo que hace que se vea difícil contar con la infraestructura antes de la competencia. Ya es una desventaja. La Confederación Sudamericana nos ofreció el Campeonato Sudamericano en el nuevo recinto, pero no lo vamos a poder realizar”, señala con inquietud Juan Luis Carter, presidente de la Federación Atlética de Chile.

La respuesta del IND

Por su parte, una vez conocida la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, el IND se pronunció a través de un comunicado, en el que explican que esto “corresponde de un trámite administrativo que, como muchos otros, son propios de un proceso de la magnitud de la remodelación del Parque Estadio Nacional, que en ningún caso genera un atraso en los plazos de ejecución del mismo”.

“En específico, la Declaración de Impacto Ambiental no fue acogida a tramitación en acuerdo entre el IND y la SEA, debido a que desde esta última institución solicitaron mayor detalle en relación con la fase de operación del proyecto, situación que quedó plasmada en una reunión sostenida con la dirección regional del SEA el viernes 11 de febrero”, agrega.

Asimismo, indica que se acordó presentar una nueva consulta de pertinencia como modificación de la anterior, considerando el retiro de los estériles generados a partir del proyecto parque y, de esa forma, sacar dicha actividad de la DIA en que se incluyen los otros cuatro proyectos. Y apunta que “no corresponde en ningún caso a un rechazo del proyecto, por lo que los plazos en la ejecución de las obras se mantienen de acuerdo al cronograma establecido” y “las obras del Parque Estadio Nacional llegarán en tiempo y forma sin inconvenientes a los Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023″.