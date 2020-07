Ocampos y el partido de su vida: anotó un gol y le atajó al arquero rival el tanto del empate

Si el Sevilla sigue firme en su lucha por clasificar a la Champions League es gracias al argentino Lucas Ocampos. El delantero tuvo un rendimiento excepcional en el duelo ante el Eibar, que coronó con una sorprendente jugada en los descuentos.

Primero anotó el para el local en los 56'. Sobre el final del encuentro asumió la responsabilidad de ser el arquero, ya que Tomas Vaclik se lesionó y el entrenador ya había agotado los cambios. En el minuto 90+11', el volante le atajó un certero remate al portero Marko Dmitrovic, quien llegó al área del Sevilla para interceptar un saque de esquina.

“Fue el partido más raro que disputé en mi vida. Nunca había jugado de arquero y jamás pensé que lo haría. Cuando me dijeron que Tomas no podía seguir, dije yo que me ponía pensando que todo iba terminar rápido y terminó en lo que terminó”, declaró Ocampos luego del encuentro. Su gol y su atajada sobre el final mantienen al Sevilla en la cuarta posición de LaLiga, con 60 puntos, a dos del Atlético de Madrid.