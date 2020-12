Ogier se corona campeón del mundo por séptima vez y se acerca a Loeb

El francés Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) se tituló campeón del mundo de rally WRC por séptima vez. El piloto lo consiguió tras alcanzar la victoria en la última prueba del año, el Rally de Monza, en Italia. Así, el galó quedó a dos coronas del histórico Sébastien Loeb.

El monarca además celebra con una tercera marca diferente, después de haberse consagrado con Volkswagen (2013, 2014, 2015 y 2016) y con Ford (2017 y 2018).

La pista se le despejó tras el abandono de su compañero de equipo, el británico Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), el sábado cuando era tercero. Así, Ogier se sacó a un rival por el título y, al final del día, aventajaba en más de 17 segundo a los dos Hyundai, Dani Sordo y Ott Tänak, que fueron los rivales que le siguieron en la clasificación final.

No obstante, el abandono de Evans le significó a Toyota perder el título de marcas, en beneficio de Hyundai. Los i20 coupe WRC de Tänak y Sordo acabaron segundo y tercero, el estonio a 13,9 segundos de Ogier y el español, a 15,3″.

El festejo del piloto de 36 años fue bastante mesurado. “Estoy muy contento, pero no salto de alegría porque hay mucha gente sufriendo este año, así que quiero permanecer recatado”, dijo. Y añadió: ”Me siento muy bien porque no veníamos aquí con todas las cartas en la mano. Habíamos perdido muchos puntos en el Rally de Turquía y no iba a ser fácil volver a la carrera por el título. Fue una temporada especial”.