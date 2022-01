Old John’s se queda con el título del Seven de Viña del Mar

Old John’s consiguió este domingo coronarse como bicampeón del Seven de Viña del Mar después de imponerse por 17-7 a Old Mack’s en la final del torneo que se desarrolló en el colegio Mackay de Reñaca.

Joaquín Dibán, Sebastián Segovia y Felipe Méndez fueron los encargados de convertir para el cuadro penquista y quedarse así con el partido frente a los blanquiazules, coronando así una excelente presentación durante todo el torneo. Esto, pues consiguieron quedarse con la fase de grupos con un puntaje perfecto.

Además, para alcanzar la final debieron derrotar en los cuartos de final al segundo equipo de Old Mack’s y a Stade Français en la ronda de semifinales. De esta forma, Old John’s se transformó en el bicampeón de la categoría adulta del Seven viñamarino.

Tras el encuentro el Head Coach de los triunfadores destacó el esfuerzo de sus dirigidos para conseguir la corona. “Estoy muy emocionado, trabajamos muchísimo preparándonos para este torneo, los jugadores lo disfrutan mucho y nunca dudamos de nuestra participación. Los torneos siempre son especiales, viviendo los partidos como si fueran el último y muy contento con el desempeño de los muchachos”, manifestó.

En cuanto al bicampeonato, remarcó que “estamos súper contentos porque tenemos un proyecto muy lindo en Concepción y creo que el trabajo paga con frutos, y ya hace años que el colegio viene saliendo campeón del torneo juvenil y lógicamente los adultos también sienten la misma presión de estar a la altura de sus jóvenes”.

Las otras definiciones

En la definición de los otros puestos del torneo, la Copa Estímulo quedó en manos de All Brads que venció por 28-5 a URRES de La Serena. En la final de Bronce, Lagartos de Rengo se impuso por 12-7 a Seminario. Por su parte en la de Plata, Old Mack’s B derrotó a Lobos de Puerto Montt por 26-10.