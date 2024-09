Operación Bolivia: Ricardo Gareca mueve la pizarra de la Roja con un potente mensaje al plantel

Al interior de la selección chilena se asume que el partido frente a Bolivia, que se jugará este martes, a las 18 horas, en el Estadio Nacional, será clave para meterse en la lucha por alcanzar uno de los seis cupos y medio para el Mundial de 2026. Una derrota o empate, más allá de que aún no se juega ni la mitad de las Eliminatorias, hipotecaría las chances de la Roja de manera considerable. Más cuando la caída frente a Argentina, por 3-0, en Buenos Aires, terminó sellando el peor arranque de Chile en la historia de las Clasificatorias. Solo se han sumado cinco puntos de 21 posibles.

Por lo mismo, Ricardo Gareca prueba variantes para dar con la oncena que le permita recuperar el rumbo. Lo ha hecho a su modo, a lo “vieja escuela”, dicen en Juan Pinto Durán. Más allá de su disconformidad por el juego exhibido en Buenos Aires, el DT les ha transmitido a los jugadores que deben dar rápidamente vuelta la página. Lo ha hecho de manera individual y grupal. Les repite que una victoria frente a Bolivia los volvería a meter en la mitad de la tabla y que las críticas que están recibiendo las deben recepcionar de buena manera para los desafíos que se avecinan. No hay tiempo para lamentos.

Bajo ese escenario, este sábado, en Juan Pinto Durán, el Tigre dirigió la práctica que comenzó a las 9.30 horas con el plantel completo. Sin embargo, más allá del buen ánimo que Gareca intentaba transmitir, de entrada recibió una mala noticia. Mauricio Isla, el capitán del equipo, evidenció problemas físicos tras el partido contra Argentina. Por lo mismo, el Huaso entrenó diferenciado junto a Erick Pulgar, otro de los jugadores que arrastra problemas físicos que, incluso, le impidieron viajar con la delegación a tierras transandinas. Ambos, sin embargo, no están descartados para el cotejo del martes y serán evaluados durante las próximas horas para ver si pueden ser una alternativa frente a los altiplánicos. En el caso de que Isla no logre estar a disposición, Felipe Loyola, que jugó en posiciones más adelantadas frente a Argentina, será el encargado de cubrir la banda derecha.

Uno que volvió al equipo titular es Gabriel Suazo. El lateral izquierdo del Toulouse será de la partida este martes en el Nacional reemplazando a Thomas Galdames. El exfutbolista de Colo Colo no jugó frente a Argentina por acumulación de tarjetas amarillas. En su arribo a Santiago, el zurdo ya dejaba en claro su intención de comenzar a tomar responsabilidades frente a la ausencia de Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel y Alexis Sánchez.

“Se sabe de la importancia de dos que llevan 20 años en la Selección, pero hay gente con mucho potencial. Todos estamos aportando nuestro grano de arena y desde la posición que me toque estaré aportando. Ese siempre ha sido mi rol”, señaló.

En el mediocampo, en tanto, luego de consultas a la FIFA, por las dudas que existían por la cantidad de amarillas, considerando que en la expulsión frente a Venezuela recibió dos amarillas y posteriormente la tarjeta roja, se confirmó que Marcelino Núñez no podrá ser considerado. Y uno que ganó terreno para reemplazar al jugador del Norwich City, al menos en la práctica de este sábado, fue Vicente Pizarro.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas del equipo que dispuso Gareca este sábado en Juan Pinto Durán fue la inclusión de Carlos Palacios desde el arranque. El formado en Unión Española dejó buenas sensaciones frente a Argentina, pese a la derrota. Se le vio con personalidad e intentando generar juego.

En la previa al viaje a Buenos Aires, Palacios confesaba los diálogos personalizados que había tenido con el estratega. “Me dijo que me quería ver como en Colo Colo, que había visto un cambio importante en mi juego y en mi actitud”, señaló. “No me pidió nada, solo que fuera el mismo que soy en Colo Colo, que estuviera tranquilo, que haga las cosas como las vengo haciendo y que se me iba a dar”, complementó.

Incluso, Palacios fue claro en señalar que le gusta jugar más retrasado para tener más visión al arco. Una posición que la Roja necesita reforzar más que nunca para acabar con la sequía de goles. “Me siento bien jugando con más libertad por el medio, creo que llevo seis o cinco partidos ahí y me siento cómodo, me he ido acostumbrando demasiado a esa posición, encontrando espacio y con más libertad”, detalló.

A falta de dos prácticas, la formación que ensayó la Roja fue con Gabriel Arias; Felipe Loyola, Matías Catalán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Carlos Palacios; Darío Osorio, Eduardo Vargas y Víctor Dávila.

Tras la práctica, los jugadores quedaron liberados durante la tarde. Durante la noche debían regresar a Juan Pinto Durán para entrar en una concentración absoluta.