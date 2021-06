Otra baja más para el tenis olímpico: Dominic Thiem no va a Tokio

En el mismo día que Rafael Nadal anunció que no estará presente en Tokio, la cita de los anillos recibe otro golpe. Dominic Thiem, número cinco del mundo y ganador del US Open 2020, se sumó al español y no representará a Austria en los Juegos Olímpicos. El pupilo de Nicolás Massú enfocará su calendario en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

“Después de hablar con mi equipo y analizar la situación, he tomado la difícil decisión de no competir en las Olimpiadas de Tokio. Para mí formar parte del torneo y representar a mi país es un tremendo honor, haciendo mucho más difícil mi situación. 2021 no empezó como esperaba y no me siento bien para jugar a mi mejor nivel en Tokio”, escribió en sus redes sociales Thiem. Quien ha tenido una temporada complejo luego de ganar su primer Grand Slam en Nueva York el año pasado.

Durante este curso no ha podido ganar ningún torneo y solo logró los octavos de final en el Australian Open, donde defendía final. Hace una semana, quedó eliminado en primera ronda de Roland Garros. Por eso el objetivo de “Domi” es claro: recuperar su nivel en los grandes. “Estás ultimas semanas he estado mejorando y mi meta es trabajar fuerte en los siguientes días para dar lo mejor de mí en Wimbledon y ojalá poder defender mi título en el US Open”, declaró.

A las bajas del austriaco y de Rafael Nadal (3°), también se debe sumar la de Roberto Bautista Agut (10°) y la de Federico Delbonis (48°). Hace unas semanas, el número uno del mundo, Novak Djokovic, plantó la duda sobre su presencia en Tokio, algo que tras su triunfo en Roland Garros parece poco probable.

En damas, la puertorriqueña Mónica Puig, ganadora del Oro en Río 2016, también confirmó que no será parte de la delegación de su país por estar recuperándose de una lesión en el hombro.