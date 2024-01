Otro cambio de versión: ahora Dani Alves dice haber estado borracho la noche en que fue acusado de violar a una mujer

Los hechos presuntamente ocurridos el 30 de diciembre de 2022 generaron noticia durante todo el año pasado. Dani Alves fue acusado de violar a una mujer en los baños de una discoteca en Barcelona. Por esta situación, el lateral brasileño se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio, el que será en febrero de este año. Durante esta jornada, hubo importantes novedades en la defensa del jugador.

El futbolista cambió parte de su versión de los hechos ocurridos el día de las acusaciones. Según lo que informa Agencia EFE, ahora Alves alega haber estado borracho la noche en que supuestamente violó a una joven de 23 años.

En España afirman que esta sería una estrategia por parte de la defensa del nacido en Bahía, ejercida por la abogada Inés Guardiola. Aparentemente, esto podría ser una atenuante para reducir la pena en caso de que sea declarado culpable en el juicio, alegando que el estado de embriaguez mermó sus capacidades cognitivas.

Otro cambio de versión

Estos hechos suponen un nuevo cambio en la versión entregada por Dani Alves, quien al principio dijo que no conocía a la mujer que lo acusó, luego reconoció que la conocía pero que no había pasado nada entre ambos y, posteriormente, volvió a cambiar para decir que ella le practicó sexo oral de manera consentida. Cabe destacar que por estos hechos, la fiscalía pide una pena de nueve años de cárcel para el brasileño y una indemnización de 150.000 euros para la víctima.

“Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle ‘no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero’, y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí”, fue parte del testimonio entregado por la mujer durante la investigación.

“Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Como de arco. Dije: ‘Este tío me va a hacer mucho daño’. Entré en ese momento. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho”, agregó.