Pablo Contreras recuerda su adicción al alcohol: “Cuando dejas el fútbol, vienen ciertos excesos”

La carrera futbolística suele ser corta y llena de situaciones complejas. La fama, el dinero y las tentaciones aparecen en el camino de las figuras que intentan abrirse paso en el balompié y también a los más consolidados. Justamente este es el caso de Pablo Contreras, quien por primera vez abordó en el programa Sin Dios ni Late de Zona Latina sus problemas con el alcohol.

“Los futbolistas nos saltamos muchas etapas. Yo partí a los 13 años jugando fútbol. No tuve adolescencia ni juventud. A los 19 años me fui de Chile a jugar a Francia. Eso es, quizás, el motivo por el cual caí en esta enfermedad”, comenzó señalando.

En ese sentido, reconoció que su retiro del fútbol fue una de las causas que ayudó a aumentar el consumo y que eso lo llevó a tener una vida licenciosa. “Claramente después de que dejas el fútbol a tan corta edad, vienen ciertos excesos... Principalmente en términos de alcohol. Más que una frustración (el retiro) es una vida que te perdiste entre la adolescencia, tu juventud; de privarme de fiestas y de todo ese tipo de cosas”, afirmó.

Tras su confesión, fue el propio conductor quien le recordó que hace cinco años, y luego de darse cuenta que para conciliar el sueño no era normal beberse una botella de vino, lo contactó para buscar una salida a su adicción, al paso que reconoció que en su actual labor de apoyo con charlas a otros jóvenes con adicciones, ha encontrado una forma de para sentirse más realizado.

De esa forma también relató como se rehabilitó. “Más que tratamiento, fue ambulatorio. Me invitaron a dar una charla motivacional y accedí y cuando participé por primera vez de la comunidad y me encantó. Trato de ir una, dos o tres veces al mes”, comentó sobre su relación con la comunidad en la que participa.

“Siempre les digo a los chicos: ‘Tienes dos opciones en la vida. El dificultoso, con obstáculos, o el fácil’. Tú ya sabís y ya sabemos cuál es el fácil. Elegí el dificultoso. Estuve viviendo en pensión a los 14 años, lejano de mi familia, lejano de mi madre, dos años viviendo fuera de mi casa, siendo que soy de Macul y estaba a una hora caminando del Monumental, pero agradezco enormemente a la tía Elba, que era la asistente social que me vio un chico delgadito, a un chico desvalido emocionalmente, y me obligaron a ir a vivir a una pensión”.

Dardos a Sampaoli

El exdefensor también culpó a Jorge Sampaoli de su retiro de la Selección y del fútbol. “Me desilusioné por no haber ido al Mundial de Brasil y eso fue culpa de Sampaoli”, partió diciendo. “Cuando no fui más convocado, decidí dejar el fútbol. Yo llevaba 13 años en la Selección”, agregó.

En ese sentido, también se mostró comprensivo frente a la decisión del DT, aunque con un reproche: “Fue campeón de la Copa Sudamericana y el contaba con sus hombres. Jorge tenía razón y estaba en su pleno derecho de no convocarme, pero podría haberme dicho ‘sabes, no cuento contigo’”.

“Recibí un mensaje del cuerpo técnico de la Selección diciendo que contaban con nosotros. Y cuando vi la primera convocatoria, que era un amistoso, no fui convocado. Dije ‘bueno, en las clasificatorias me va a llamar’. Pasó el tiempo y me di cuenta que ya no era partícipe de la Selección”, remató.