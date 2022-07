Pablo Milad, presidente de la ANFP: “Las casas de apuestas son un soporte significativo para los clubes”

Las casas de apuestas tienen un papel determinante en el financiamiento del fútbol. En ese escenario, el destape hecho por Ciper del vínculo entre el empresario argentino Fernando Felicevich y el auspicio a varios clubes del fútbol chileno entre ellos Universidad de Chile fue uno de los temas a los que debió referirse el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

“Nosotros sabíamos que Fernando Felicevich es representante de algunas casas de apuestas. Esa es una negociación privada de los clubes, en eso nosotros no participamos. Nosotros, a través de los estatutos, vamos a delimitar de alguna forma cierta participación de los representantes en el fútbol. Pero no está el ítem de representación de algunas casas de apuestas o de la agencia que se maneja”, dijo el timonel.

Incluso abundó en su respuesta y explicó que “el fútbol es muy diverso en muchos aspectos y los representantes aprovechan para abarcar todos los ámbitos que son las representaciones. Ahora, la postura de la ANFP respecto de este proyecto de ley es que se tiene que regularizar sí o sí. No sólo en los aspectos de Hacienda, Economía y de Deportes. Sino una fusión de este proyecto que debe regularizar y normar”.

Pese a ello, el ex mandamás de Curicó Unido no pudo eludir el financiamiento que tienen los sitios de pronósticos deportivos en varios equipos del campeonato nacional.

“Hoy, las casas de apuestas son un soporte significativo de los clubes, no fundamental. Es un porcentaje que aporta al financiamiento de los clubes. Recordando que esta actividad es deficitaria, de acuerdo con los balances auditados a cada una de las instituciones. Esto significa que restar, de un día para otro, todos estos aportes disminuyen también el apoyo al fútbol formativo, el femenino que, ya para el próximo año, es una obligación contratar al menos el 50% de los planteles y se necesitan recursos para ellos”, aseveró Milad.

“No va contra la ley”

De la misma manera, el mandamás defendió esa postura y confirmó que no es una actividad que esté reñida con las leyes.

“Algo es ilegal cuando va contra la ley. Hoy día no hay una regulación, por eso nosotros vamos por ello. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es ilegal si no está normado. En el mundo de ha regularizado y yo no puedo decir que el fútbol esté avalando algo ilegal, yo no estoy de acuerdo. Nosotros facturamos con IVA a las agencias correspondientes y la mayoría tienen asidero en Chile u otras no”, dijo Milad.

Asimismo, reconoció que “en todas partes del mundo existen las casas de apuestas, incluso Conmebol tiene a Betsson. La FIFA no lo prohíbe, pero sí hay un control directo en lo que se refiere a los resultados del fútbol. A través de empresas internacionales, la Conmebol y la FIFA se analiza la canalización en lo que se refiere a un resultado determinado de un partido o un evento concreto, como una tarjeta amarilla a tal hora o un marcador que extrema las apuestas en un encuentro determinado, bajo un pago excesivo. O sea, hay una revisión de amaños y de descartes a partir de un resultado directo. Pero la mayoría de las apuestas son por medio de casinos, no del fútbol”.

Y, en ese sentido, ejemplificó que “en el partido de Huachipato con Copiapó. En ese encuentro participaron 409 casas de apuestas y se chequearon todos los pronósticos en cuanto a ese duelo. Se determinó que no hubo ningún tipo de amaño. A través de una empresa internacional que contratamos vimos que no hubo ningún tipo de amaño ni en el resultado ni durante el partido”.

Consultado si hay una incompatibilidad en la función de Felicevich y esta intermediación, el timonel contestó que “esta es la diversidad del fútbol. Cada uno de los clubes es responsable con quien firma los contratos correspondientes. No me quiero referir al tema porque es responsabilidad de las instituciones que firmaron con las agencias”.

E insistió que “por eso estamos modernizando los estatutos y siguiendo la norma FIFA de que los representantes no deben tener participación directa en el manejo de lo clubes. Puede haber conflicto de interés, puede haber una interpretación de conflicto de interés y no lo queremos en el fútbol chileno”.

De la misma manera, Milad insistió en defender su punto: “Esto viene de la Polla Gol, es histórico. Había programas con los resultados y todo. Desde siempre se ha apostado por un resultado, que ahora exista una diversidad de agencias no quiere decir que se vaya a amañar. Nosotros supervisamos cada fin de semana todos los resultados”.