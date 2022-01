Pablo Quintanilla alcanza el tercer lugar de las motos del Dakar

Pablo Quintanilla sigue luchando por el título de la categoría de las motos en el Dakar 2022. El piloto chileno consiguió este miércoles quedar ubicado en el tercer puesto de la clasificación general.

En la etapa de hoy, que contempló una especial cronometrada de 375 kilómetros entre Wadi Al Dawasir y Bisha, el representante de Monster Energy Honda arribó a la meta en el décimo puesto a 7′05″ del ganador del día, el Australiano Toby Price. Sin embargo, recibió una penalización de dos minutos que lo dejó ubicado al final en el puesto 15°.

De todas maneras, pudo recortar distancia y aprovechó los inconvenientes de Matthias Walkner para subirse al podio provisional de la categoría. En el primer puesto está el francés Adrien Van Beveren, quien es seguido por Sam Sunderland (+5′59″) y tercero aparece Quintanilla con una desventaja de 6′15″.

Por su parte, José Ignacio Cornejo tuvo un arranque complicado. El Iquiqueño, tras haber ganado la etapa de ayer, fue el encargado de abrir la pista y perdió terreno a la altura del kilómetro 213, momento en el que apareció en el 36° puesto de la especial. Tras un buen cierre, pudo acortar posiciones y acabó la jornada 25° a 14′01″ de Price, lo que lo deja ocupando la décima ubicación de la clasificación generala 39′ de Van Beveren.

Por su parte, Patricio Cabrera continúa siendo el tercer mejor chileno de las motos. Este miércoles acabó en el 39° puesto y marcha en la misma ubicación en la general a 6H 42′10″ del primer puesto.

El nuevo líder de la clasificación general, Adrien Van Beveren comentó que “he realizado la etapa a mi ritmo, intentando no perderme. En el último punto había calculado que todo se perfilaba bien para mañana, porque saldría un poco atrás. Pero parece que han aplicado la estrategia de equipo. El problema es que mañana tenemos arena y cuando vas dejando la huella para los otros, les permites ganar mucho tiempo”.

“Sé que KTM, GasGas y Husqvarna van a correr como un mismo equipo y que Honda tiene cuatro pilotos rápidos. La pena es que a Andrew (Short) le ha ido peor que a mí hoy, así que no va a poder ayudarme. Me quedo solo y todo dependerá de mí. Ya veremos qué pasa, la verdad es que me encanta abrir pista. Lo daré todo. Tal vez soy el único sin estrategia, pero aún así puede que funcione. Puede que consiga hacer realidad nuestro sueño”, complementó el francés.

Por su parte, Walkner quien salió del podio, expresó que “al principio, se han perdido los que iban delante de mí y pude recortar tiempo, pero al final el sol estaba muy alto y las pistas tenían poco contraste, así que no se veía bien. He cometido un error de navegación que me ha hecho perder varios minutos. Así son las cosas, a veces todo te sonríe y otras vez, no. Pero todavía nos quedan dos largas jornadas”.

La penúltima etapa, con largada y meta en Bisha, contempla una especial de 346 kilómetros donde se pondrá a prueba la capacidad técnica de los pilotos para enfrentar las dunas que serán las protagonistas.