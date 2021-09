Pablo Solari tras consagrarse en la cancha que lo transformó en figura: “Me quedaría toda mi vida en Colo Colo”

En la cancha en que su nombre ganó un peso incalculable para el hincha colocolino, Pablo Solari volvió a brillar. 199 días después de salvar del descenso a los albos, el nacido en el pequeño pueblo de Arizona, anotó nuevamente en el Fiscal de Talca. Ahora para una situación totalmente distinta. Fue en las celebraciones de la 13° Copa Chile, que el argentino aprovechó de declarar su amor eterno por el club que ahora es su casa.

“Colo Colo me cambió la vida. Le agradezco a los dirigentes, a los que confiaron en mí, a mi familia que me apoyó cuando no andaba bien. La perseverancia me llevó adonde estoy ahora”, comenzó diciendo el 35 de los albos. En medio de abrazos, llantos, llamadas telefónicas con sus cercanos y besos al escudo, Solari habló con TNT Sports y entregó sus sensaciones tras conseguir su primer título cómo profesional. Un torneo donde fue elegido como la figura.

Pero fue en esa conversación con los medios, que el argentino entregó su declaración absoluta. “Me quedaría toda la vida acá, pero depende de varios factores, ahora vamos a disfrutar de acá a diciembre, que esto es hermoso y me siento como en casa. Soy feliz”, lanzó. Fue una declaración en medio de la emoción. Tras escuchar desde la galería “Olé, Olé Olé, Pibe, Pibe” y tras recibir los abrazos de sus compañeros y entrenadores

Cuando se le pregunta por qué el título, Solari no titubea. “Fuimos campeones porque fuimos el mejor equipo de la Copa. Somos el mejor equipo de Chile y los vamos a seguir demostrando en el torneo. Tenemos lo que ninguno tiene y jugamos como ninguno juega”, añadió.

El extremo colocolino, quien en la jornada de ayer compartió el banderazo de los hinchas cuando viajaban a Talca, también se refirió a la importancia que toma la séptima región en su carrera. “Parece que es mi cancha, me lo dijeron. Andá y hace lo mismo de la otra vez. Esto me emociona, tengo lejos a mi familia, recién los llamé y no me pude aguantar, estas lágrimas son por ellos”, confesó visiblemente emocionado.

Otro que se refirió a la victoria del Cacique fue Maximiliano Falcón, quien manifestó su alegría tras el título conseguido. “La verdad es una alegría tremenda después del momento complicado que tuvimos hace meses. Fue un logro de todo el plantel y muy contento con eso”, dijo el zaguero a TNT Sports.

“Hablamos en el entretiempo. Sabíamos que ellos salían al contragolpe. Había que tener cuidado. Insistimos en cada pelota y de ahí salió el triunfo”, complementó.

El uruguayo, además, aseguró que el buen momento de su escuadra se debe a la química que se ha formado en el último tiempo. “Lo que yo destaco es la unión del grupo. Se ha formado una familia. Sabemos todos lo que queremos. Vamos por el mismo objetivo”.

Finalmente, el Peluca manifestó que espera que la Copa Chile aumente la confianza de su equipo, par así quedarse con el Torneo Nacional, certamen en el que su escuadra marcha en el primer puesto, junto a Audax Italiano: “Este era el objetivo a corto plazo y ahora vamos a tratar de pelear por el campeonato. Este club te obliga a ganar y vamos por el campeonato”.