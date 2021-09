Lasarte, sobre el abandono de Robbie Robinson a la Roja: “No se dio, esperamos contar con él en el futuro”

Martín Lasarte abordó el abandono de Robbie Robinson a la selección chilena. En la previa del partido de este domingo ante Ecuador, el DT se refirió a la situación del delantero del Inter Miami, quien dejó la concentración de la Roja para regresar a su equipo, frente a su indecisión sobre si defender al Equipo de Todos o su país de origen, Estados Unidos.

“En el caso de este futbolista, había dos pautas con él. La adaptación y su participación. No se podía dar la participación sin su adaptación, que no ocurrió. Lamentablemente, por problemas personales, no se dio, esperamos contar con él en el futuro. Ahora estamos en una etapa donde nos falta Alexis. Nos faltó Ben (Brereton). Hemos ido mutando, hasta tener diferentes jugadores”, explicó.

En lo futbolístico, la buena imagen que dejó la selección chilena ante Brasil, pese a la derrota, hace que el DT no pierda la esperanza en clasificar al Mundial de Qatar. El uruguayo aseguró que está consciente de que su equipo necesita sumar de a tres con urgencia, para así escalar en la tabla de posiciones y lograr el objetivo final de instalarse, al menos, en el repechaje. Ante la Tri, la Roja buscará volver a la alegría.

“Mientras que la matemática no diga otra cosa, nosotros seguimos vivos o algo por el estilo. Yo no soy bueno para las cuentas, porque en esto hay una particularidad, no importa lo que tu haces o no haces, ya que dependes de los demás. En líneas generales sabemos que Brasil va a clasificar porque ya está despegado, Argentina también tiene una buena cantidad de puntos, pero hay un grupo de equipos que está ahí en la pelea”, dijo el charrúa en conferencia de prensa.

“El tema de los puntos en Eliminatorias está claro que a medida de que pasan las fechas la necesidad se va haciendo cada vez peor. Si ahora sumamos un triunfo, por ejemplo, que la realidad indica que un traspié para nosotros como para el resto te marca. Ahora, nosotros necesitamos un resultado del punto mental y que nos haga ver de que podemos dominar y materializar con un resultado a favor”, complementó.

Sobre el cotejo ante los ecuatorianos, Lasarte optó por no entregar detalles sobre las falencias que detectó en el cotejo ante la Verdeamarela y que intentará mejorar ante su próximo adversario: “Como comprenderán no vamos a dar público aquellas cosas que nosotros detectamos o no, ni las virtudes o falencias. Tenemos análisis de todos los equipos, en algunas pautas se pueden repetir ciertas cosas”.

Y pese a que el Equipo de Todos no celebra hace tiempo en Quito y no ve con malos ojos un empate, está consciente que a su equipo solo le sirve ganar. “El fútbol tiene cierta condición de anticipar. Si no estoy mal, Chile no ha rescatado un punto desde ahí, desde ese lugar sería bueno el empate. Dadas las circunstancias de ahora, un empate parece poco. No sé que trámite de partido se va a dar. Lo más importante es que el equipo repita instancias de partidos anteriores de control en líneas generales y materializar las oportunidades”, manifestó.

“La presión de rescatar puntos la tenemos desde que asumimos. Está claro que tenemos una necesidad de puntos. Yo soy de los que piensan de que aveces si hay algo que no conseguiste hay que tratar algo que nunca hiciste. Vamos a elegir una estrategia con algún plan B, para ver las posibilidades que nosotros queremos”, complementó.

El adiestrador se mostró alarmado por la falta de gol en la Roja. “Me preocupa y me ocupa. Buscamos diferentes alternativas, con distintas estrategias. Hemos alternado con Alexis, Jiménez, Vargas, Morales, Valencia, Mora, Ben y algún nombre que se me está escapando. Estamos buscando futbolistas y herramientas para dotar al equipo”, aseveró.

El técnico también se refirió a las variantes por las que ha apostado en los últimos duelos. “Hay una cuestión que digamos cultural. Si nosotros en líneas generales nosotros que estamos ligados al fútbol empezamos a buscar las cuotas más características de cada país sería muy fácil decirlas. Chile tiene una marca registrada y yo creo que no va a cambiar nunca, lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar matices. Cambiar todo es imposible, ya que habría que buscar jugadores en otros lugares y esas son cuestiones innatas de cada país”, dijo.

Y, particularmente, en la zaga defensiva: “Históricamente yo siempre he jugado con línea de 4, pero en el partido con Bolivia vi al equipo mucho mejor con una línea de 3 con dos carrileros y nos pareció atinado seguir insistido por ahí. En líneas generales estoy satisfecho en algunas cosas y no en otras. Buscamos salir de una tenencia pasiva a una transición veloz para pillar mal parados a los rivales. Estamos pensando que este partido va a tener unas características diferentes”.