Max Verstappen se luce en casa y consigue la pole del Gran Premio de Países Bajos

Max Verstappen respondió de gran manera al apoyo mostrado en las tribunas y terminó llevándose la pole del Gran Premio de Países Bajos que se disputará este domingo a partir de las 10.00 horas.

Los fanáticos, que tiñeron el circuito de Zandvoort de naranja tuvieron la oportunidad de ver en vivo como el piloto de Red Bull completó la vuelta con un tiempo de 1′08″855 para asegurar el primer lugar de la salida.

La celebración aumentó cuando el otro piloto que está peleando por el título, el británico Lewis Hamilton, no alcanzó a mejorar dicho registro y terminó a solo 38 milésimas con una vuelta de 1′08″923.

Por su parte el otro piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, alcanzó el tercer mejor tiempo de la Q3, 1′09″222 por lo que se espera una gran presión sobre Verstappen en la largada de este domingo, aunque el neerlandés ya ha tenido oportunidades para demostrar que puede enfrentarla.

Tras la prueba de clasificación, Verstappen tomó la palabra e indicó ante su público que “es un sentimiento increíble conseguir la pole aquí. Los aficionados son increíbles y lo he disfrutado. Esta pista sin combustible en clasificación es muy buena. Sabemos que adelantar es difícil y que no va a ser una carrera fácil. Espero poder rematarlo mañana”, aseguró.

Por su parte Hamilton, que hasta ahora lidera la clasificación con 202,5 puntos (frente a los 199,5 de Verstappen), indicó que “primero me gustaría agradecer a todos los aficionados naranjas, los holandeses, vaya lugar. Aprecio la bienvenida de muchos aficionados del deporte. Max ha hecho una buena vuelta, he intentado alcanzarle. Ayer me perdí parte de la sesión y hoy Max ha hecho un trabajo espectacular. Mañana será difícil es complicado adelantar pero mañana será interesante correr ante aficionados tan entregados como ellos”.