Katherinne Wollermann tras el bronce: “Había que dejarlo todo hasta el máximo y creo que así lo hice”

Katherinne Wollermann pudo celebrar en la final del canotaje en la clase KL1-200. La chilena pese a tener un mal arranque lo dio todo y consiguió remontar posiciones hasta quedarse con la medalla de bronce de la competencia.

Tras la carrera, tomó la palabra para referirse a la competencia que le permitió al Team Parachile sumar la sexta presea de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“Contenta, feliz. De verdad fue una carrera súper emocionante, la viví al máximo. Al final era como ya darlo todo, porque decía ‘chuta, dónde estoy’. Miraba de reojo y dije ‘acá tengo que dejar la vida’”, comenzó declarando Wollermann en conversación con el Comité Paralímpico de Chile.

En la instancia aprovechó para narrar en primera persona cómo fue el desarrollo de la competencia. “Salí pésimo, pero en un momento dije que tenía que encontrarle el ritmo a esto y empiezo a palear. ‘No me la van a ganar, no me la van a ganar’, así pensaba”.

“Y de repente como que empiezo súper fuerte y ya con esto dije ‘meto la punta no más, a morir. Esto es todo o nada. Si son los Juegos Paralímpicos’”, continuó.

“Dije hay que darlo todo, muere muere. Si paso bien y si no, por último, lo dejé todo”, añadió.

Katherinne Wollermann (derecha) enseña la medalla de bronce en el podio. Foto: Comité Paralímpico de Chile.

Y así fue, de hecho al momento de cruzar la meta el esfuerzo provocó que perdiera el equilibrio de la canoa, teniendo que ser socorrida por el equipo de rescate de los Juegos.

“Me da mucha espasticidad, mis piernas saltan. Pero yo estoy acostumbrada a competir con eso y tratamos de regularlo con el equipo médico para poder competir de la mejor forma, pero es inevitable que eso pase cuando se da todo el esfuerzo, pero en competencias anteriores me ha pasado y no me ha pasado, pero estoy bien, estoy tranquila, fue parte del momento. Había que dejarlo todo hasta el máximo y creo que así lo hice”, explicó.

También valoró el trabajo de todas las personas que le permitieron obtener este resultado. Sobre el proceso preparatorio indicó que “fue un periodo súper largo, donde mi entrenador hizo una planificación visible (señala la medalla) y gracias a él y a todo el equipo del Comité Paralímpico, a mis kinesiólogos, porque mucha gente me vio. Mucha gente trabajó detrás con proyecto haciendo cosas, hasta el guardia de donde yo entrenaba me ayudó. Esta medalla es para todas esas personas que me ayudaron a ser lo que hoy soy, bronce paralímpico en canotaje”, cerró.

Además, en el momento Wollermann se enteró que fue escogida como la abanderada de la delegación chilena para la ceremonia de clausura de los JJ.PP.