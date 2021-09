El balance de Abarza tras Tokio: “Deportivamente es lo más lindo que me ha pasado en el mundo”

Alberto Abarza se transformó en la madrugada de este jueves en triple medallista paralímpico. Lo consiguió después de alcanzar la presea de plata en la prueba de los 50 metros S2, la que se sumó a la plateada de los 200 metros libres y al oro en los 100 metros espalda.

Ya terminadas sus competencias, el nadador nacional tomó la palabra para realizar un balance de los Juegos de Tokio 2020 y su proyección para las próximas citas de los Parapanamericanos de Santiago 2023 y los JJ.PP. de París 2024.

“Es un sueño cumplido. Con la medalla de oro creo que abrimos un camino para todos los jóvenes del deporte paralímpico y convencional. En que las cosas se pueden lograr. Que somos el último país del mundo, como dicen, pero creo que podemos llevar nuestra bandera a lo más alto del mundo”, comenzó señalando Abarza en diálogo con el Comité Paralímpico de Chile.

“Deportivamente es lo más lindo que me ha pasado en el mundo”, añadió más adelante.

Alberto Abarza en su tercer podio luciendo la medalla de plata.

En cuanto a su experiencia en la cita de los tres Agitos, indicó que “creo que lo disfruté mucho, siempre sonriendo, siempre feliz que es lo más importante. Siempre digo que las medallas son una anécdota, pero el camino que recorrimos fue fabuloso para poder llegar acá”.

“Pensábamos que no llegábamos por la discapacidad, porque va avanzando día a día, pero creo que tuve un equipo que confió en mí y que me dijo podemos. Los médicos, mi hermana, la familia, mi novia, mis hijas que me empujaron para que este sueño se pudiera realizar. Creo que después de ser campeón paralímpico, deportivamente no hay algo más grande”, añadió.

Luego siguió agradeciendo a las personas que lo han apoyado en su camino deportivo. “Creo que lo hicimos con la ayuda de mucha gente. De mi trabajo que me apoyaron siempre para poder estar acá. Agradezco a todos los que fueron partícipes de esta hazaña”.

Tras ser consultado sobre sus proyecciones para los Juegos de París 2024 sostuvo que “París es mi ciudad favorita, voy todos los años. Cuando supe que los Juegos eran en París mi novia me miró, me dijo vamos y yo dije realmente no lo sé. Me encantaría, sería un sueño poder llegar ahí y participar, pero siempre digo: quiero ir con el respeto de mi bandera y poder ir a pelear. No pelear por sacar una medalla. Me refiero a ser competitivo, representar a mi país de la mejor manera. El lugar da lo mismo, pero sentirse que uno está compitiendo. Y si siento que puedo competir, voy a ir con el respeto de todo nuestro país”, cerró.