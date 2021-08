Palestino se aburre de esperar a San Lorenzo por Paulo Díaz: “Son unos sinvergüenzas”

A Palestino se le acabó la paciencia. Lleva tres años esperando que San Lorenzo le pague los US$ 2,5 millones relativos al traspaso de Paulo Díaz al Al-Ahli, de Arabia Saudita. Ese traspaso se produjo en agosto de 2018 y a los árabes les correspondía tal cifra, la mitad de la operación, por la proporción del pase del actual zaguero de River Plate que les correspondía. Sin embargo, no han visto un peso. La FIFA sentenció a los argentinos a pagar la abultada deuda. Si no lo hacen, estarán impedidos de participar en tres ventanas de mercado.

En Argentina piden clemencia. “Vamos a pedir cuotas. Vamos a hablar con Conmebol también. Seguramente algo de intereses van a correr, también. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo dentro de este semestre con la gente de Palestino. Ya habíamos hablado algo antes de que saliera el fallo”, declaró Horacio Arreceygor, timonel de los Gauchos de Boedo al programa Sportia, de TyC Sports.

Paulo Díaz enfrenta a Eduardo Vargas, en el choque entre Atlético Mineiro y River Plate, por la Copa Libertadores (Foto: AP)

En La Cisterna, las palabras del dirigente solo consiguieron profundizar la molestia. De plazos, mejor ni hablar. “¿Qué cuotas les vamos a dar? ¿con qué garantías? Se terminó el tiempo de negociar. O pagan y se quedan sin fichajes. No hay nada más que decir”, sentencia el presidente de Palestino, Jorge Uauy, a El Deportivo.

“Son unos sinvergüenzas. Ponlo así, me da lo mismo. ¿Alguien que se queda con la plata tuya, cómo se llama? Habrá tolerancia cero con ellos. Se tiene que respetar la sentencia, nada más. Conversar para qué. Perdimos el tiempo conversando antes”, insiste Uauy, cerrando de plano la posibilidad de acceder a una petición que aún no llega, pero que ya tiene destino conocido.

No cumplieron

San Lorenzo tenía hasta el 24 de julio para ponerse al día con Palestino. Así lo había determinado el TAS, la máxima corte del deporte a nivel mundial. Sin embargo, los transandinos desoyeron la sentencia. En ese escenario, el club chileno insistió ante la FIFA, que ratificó el fallo. “Deseamos informar a las partes que la FIFA ha impuesto una prohibición de registrar nuevos jugadores desde hoy”, establecieron en Zúrich.

El origen de la relación económica entre ambos clubes por la propiedad del pase del defensor data de 2016, cuando los transandinos se quedaron con la mitad del pase del zaguero que pertenecía a Colo Colo. En razón de esa proporción, las utilidades que se obtuvieran en operaciones posteriores se repartirían en partes iguales.