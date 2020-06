Paredes: “No puedo tenerle rencor a los dirigentes ni a Colo Colo, el club me ha dado mucho”

Después de algunas semanas de silencio y tras el fracaso de la negociación para un ajuste salarial, Esteban Paredes entregó su parecer en radio ADN, donde analizó su presente y el de sus compañeros. Además, se mostró reflexivo y también con autocrítica.

“De mi parte no tengo ningún rencor, nosotros nos debemos a Colo Colo, los dirigentes vamos a pasar, los jugadores también vamos a pasar. Uno tiene que luchar por el club que es Colo Colo, tenemos que ser lo más profesionales posible”, afirmó sobre su relación con la concesionaria.

En ese sentido, se mostró abierto al diálogo. “Si el día de mañana tenemos que conversar, lo vamos a hacer, porque tenemos que tener un mejor diálogo por ambas partes, así el club sigue ganando. Lo que pasó son negociaciones, las tiene cualquier trabajador con el dueño de la empresa. No puedo tenerle rencor a los dirigentes ni a Colo Colo, el club me ha dado mucho. Uno reflexiona más tranquilamente con todo lo que está pasando y hay gente que no conoce la realidad”, indicó.

También se refirió al cruce que tuvo con Harold Mayne-Nicholls, a quien acusó de apoderarse del club en menos de un año. “No dije el nombre, pero claramente era para Harold, con él tengo una relación bastante buena. Si cometí un error, conversaré las cosas y si estuve mal, pedirle disculpas”, sostuvo.

El capitán albo comentó cómo se abordaron las negociaciones dentro del plantel: “Siempre fue una mayoría el grupo, le dimos la opinión a cada uno de nuestros compañeros. Si alguien tenía un problema y quería llegar un acuerdo, era válido. No somos quién para decirles que no hicieran eso. Hubo palabras de aliento. Fuimos la cara visible y siempre el más grande queda un poco mal con todo esto, pero tengo la conciencia tranquila. Siempre quisimos ceder, los tiempos no se nos dieron. A lo mejor ese es el error. Nosotros pensamos que el club quería imponer y hubo errores de ambas partes. Llegamos a esto”.

Paredes abordó el fin de su carrera deportiva y señaló que todavía quedan cosas por definir, justo en tiempos en que adquirió San Antonio Unido. “No he pensado en el retiro. He pensado en lo que está pasando, que es muy lamentable. Mi sueño era retirarme en Colo Colo, espero hacerlo ahí, pero no he pensado más allá de fin de año ¿el Morning o San Antonio como opciones? Santiago Morning es un club que quiero mucho, me inicié ahí y me permitieron dar el salto a Colo Colo. Veremos a fin de año qué pasa. Pero mi sueño es retirarme en Colo Colo”, completó, junto con dar a conocer la opinión de su esposa: “Mi señora siempre me dijo que debí haberme retirado el año pasado. Es difícil pensar qué es lo que voy a hacer después de haber estado toda la vida jugando fútbol”.

Muchos de sus compañeros finalizan contrato a fin de año y en ese contexto, el delantero espera que lo que se decida sea en buena lid. “Si los que terminamos contrato tenemos que irnos, lo evaluaremos y trataremos de que sea de la mejor forma para irse de buena manera, no tirando frases contra los dirigentes ni el club”, sentenció.

Entre sus múltiples conceptos, le dedicó palabras a Gustavo Quinteros, uno de los aspirantes a la banca alba. “Tiene buen currículum, salió campeón acá, muy capaz de tener un equipo grande. Ojalá que el técnico a futuro sea lo mejor para Colo Colo”, destacó.

Finalmente, tuvo palabras para Gamadiel García, presidente del Sifup. “Gamadiel ha hecho una gran gestión desde que llegó, se pudo haber llegado a un acuerdo para ayudar a los exjugadores que están en problemas. No todos van a quedar contentos, pero la idea es que nos unamos en vez de ir cruzando palabras”, manifestó.