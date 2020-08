Paula Daza: “Vamos a tener que gritar el gol con mascarilla”

Este mediodía, la subsecretaria de Salud Paula Daza llegó a fiscalizar el Estadio Monumental en compañía de Paula Labra, seremi de Salud de la Región Metropolitana y del intendente Felipe Guevara. Las autoridades realizaron un recorrido por el recinto de Macul, donde fueron recibidas por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y por Marcelo Espina, gerente deportivo, además del jefe de seguridad Luis Urzúa y del gerente general Alejandro Paul.

Después de inspeccionar la instalaciones, las autoridades ofrecieron un punto de prensa en el que abordaron diversas situaciones. La subsecretaria Daza enfatizó en que hay que respetar las medidas. “Vamos a tener que festejar de otra manera, sin abrazos, pero siempre gritar el gol con mascarilla. Va a ser una forma distinta, vamos a compartir, vamos a poder alegrarnos juntos, pero manteniendo el distanciamiento”, señaló.

Al ser consultada sobre el viaje anticipado del plantel de Wanderers a la capital por el paro de camioneros, lo que obligó a flexibilizar el protocolo, la autoridad se limitó a señalar que se tomarán medidas adicionales. “Con respecto a los protocolos sanitarios, son para evitar los contagios y nos parece importante que se respeten. Acá lo más importante es asegurar que las personas que van a compartir un viaje tengan un PCR negativo. Hemos pedido además que las personas que van a entrar al estadio, nos hagan llegar una lista para hacer un cruce con la lista en Epivigila”.

En tanto, el intendente Felipe Guevara manifestó la importancia de que no se produzcan reuniones en torno al encuentro de mañana. “Sé que se juega a la hora de almuerzo y es propicio para reunirse. No queremos reuniones familiares ni de amigos con el pretexto de ver el partido. No queremos que el fútbol sea una excusa para contagios, queremos que sea una razón de divertimiento, de alegría en la comunidad”, comentó, junto con detallar los diversos anillos de seguridad.

En tanto, la seremi de Salud detalló algunas de las medidas, como la demarcación de botellas de agua con el nombre de cada futbolista, el protocolo de distanciamiento y el de PCR, cuya antigüedad máxima es de 48 horas antes del encuentro.

“Estamos contentos, mañana es un día especial y le ha tocado a Colo Colo, el equipo más grande del país, dar el puntapié inicial. Es una tremenda responsabilidad y hemos trabajado muchos meses en forma silenciosa para poder dar la seguridad de que somos capaces de organizar un evento en medio de una pandemia tan complicada como la que estamos enfrentando. Creemos que la responsabilidad es grande y por eso hemos tomado este desafío. Creemos que tenemos las capacidades para llevar este evento adelante”, dijo Aníbal Mosa.

En cuanto a lo futbolístico, el timonel albo se mantiene con la misma ilusión que al comienzo. “Nuestras aspiraciones son las mismas que cuando partimos el año, conformamos el mejor plantel para disputar la Copa Chile, que la ganamos, el Campeonato Nacional y pasar a octavos de final de Copa Libertadores”, señaló.