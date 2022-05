Pellegrini confirma que la temporada de Claudio Bravo se terminó por lesión

Al Real Betis Balompié le quedan dos partidos para terminar con la temporada 2021-2022. Todavía mantiene la opción de clasificar a la Champions League, aunque es difícil porque no dependen solo de ellos. Este domingo reciben al Granada, en el Benito Villamarín, y Manuel Pellegrini habló en la previa.

“El vestuario está pendiente de los partidos siguientes. Todo lo demás son especulaciones. No dependemos de nosotros, podemos ganar los dos partidos y no clasificarnos. Queremos sumar tres puntos y ver hasta dónde podemos llegar. Afrontamos cada partido por sumar los tres puntos. Mañana vamos a colocar el once inicial con el mejor equipo. Durante todo el año ha habido muchas rotaciones, no hay nombres fijos... Entre todos debemos sumar tres puntos más para llegar a 64 puntos y ver en la última jornada qué ocurre”, dijo el Ingeniero.

Lo que confirmó el DT es que Claudio Bravo no volverá a jugar en lo que queda del curso. El seleccionado nacional se lesionó en el primer tiempo ante el Barcelona, el fin de semana pasado, siendo reemplazado por el portugués Rui Silva. Se acabó la temporada para el ex Manchester City. “Sufrió una lesión muscular y necesita más tiempo de recuperación. La temporada está terminada. Para él, se ha acabado en el campo, pero en el vestuario sigue siendo un líder importante”, dijo Pellegrini.

Quien vuelve para los verdiblancos es el zaguero argentino Germán Pezzella. “Las ausencias son Claudio Bravo, Víctor Ruiz, Camarasa y Montoya, además de Marc Bartra que ha sido suspendido con un partido”, dijo el entrenador.

Respecto al rival de este domingo, el DT chileno afirmó que “el Granada es un equipo que saca resultados. Ha bajado la cuota de goles recibidos. Eso para un equipo que se está jugando la permanencia, es muy importante. Esperamos un rival como todos los de la Primera División, duro y complicado, pero el Granada todavía aún más, porque viene a intentar conseguir aquí puntos que le acerquen al objetivo por el que está peleando este año”.