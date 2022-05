Los cambios de sede que prepara Santiago 2023

Santiago 2023 entra en área de determinaciones. La corporación a cargo de los Juegos Panamericanos se encuentra afinando los últimos detalles de las sedes que albergaran el megaevento. De hecho, el gobierno confirma novedades para los próximos días. “La definición de los recintos y los deportes que se desarrollarán allí es un proceso que se encuentra en curso y que se resolverá dentro de los próximos 30 días. Existe un trabajo entre el Ministerio del Deporte, la Corporación Santiago 2023, el Comité Olímpico de Chile y Panam Sports”, explican al ser consultados por El Deportivo.

En rigor, el anuncio está pensado para el 7 de junio, justo cuando falten 500 días para el inicio del megaevento.

Si bien existe bastante hermetismo al respecto, ya hay algunas señales claras en relación al cambio de las sedes presentadas en la planificación inicial. Es el caso del surf, que en un principio se iba a realizar en Reñaca y que hoy asoma en Pichilemu.”Esto no solo lo hacemos porque creemos que Pichilemu tiene las mejores olas, sino que también porque si vamos a jugar de local en un Panamericano, tenemos que buscar el beneficio de nuestros deportistas”, sostiene el alcalde Cristian Pozo. Además, confirmó que ya se levantó información sobre las distintas áreas de alojamiento y que también buscarán opciones de mejoras o estrategias para tener hospitales de campaña, si el recinto de salud de la ciudad no es suficiente para la organización.

Sin ir más lejos, una comitiva de la corporación visitó esta semana la comuna para ver en terreno la factibilidad técnica para competir.

Desde la Federación Chilena de Surf también abordaron la situación dejando en claro que ellos no tienen injerencia en la determinación del lugar, pero que el año pasado entregaron a la comisión de Santiago 2023 un cuadro comparativo de los cuatro spots más importantes ( uno de ellos Pichilemu) y asertivos en donde se podrían conseguir mejores medallas, haciendo hincapié en que siguen peleando por la opción que ellos consideran la mejor para la delegación nacional. “Sea cual sea el spot, los deportistas tienen que estar preparados para competir en cualquier lugar”, aclaró Patricia Albornoz, su presidenta.

Punta de Lobos apunta como la playa en donde se realizarán las competencias. (Foto: Municipalidad de Pichilemu)

El rugby a La Pintana

San Carlos Apoquindo va perdiendo terreno para Santiago 2023. En un primer momento, el rugby iba a tener su escenario ahí, pero ahora el Estadio Municipal de La Pintana asoma como el nuevo recinto.

“También lo he escuchado, pero lamentablemente no nos han hecho parte de la discusión. Espero sinceramente que nos consideren para poder aportar y que la decisión sea la mejor para los deportistas y el espectáculo”, advierte Cristian Rudloff, timonel de la Federación de Rugby, quien agrega: “El rugby, tristemente no fue considerado con ningún legado en infraestructura, a diferencia de la gran mayoría de los demás deportes, que una vez terminados la juegos, tendrán estadios e infraestructura exclusiva y de nivel internacional para poder desarrollarse”.

La megasequía de Curauma

Curauma durante años ha sido el centro de operaciones del remo chileno. Sin embargo, la megasequía que afecta a la Quinta Región la tienen casi descartada como sede. A ello se suman diversos informes en los que se alerta sobre las condiciones extremas de este fenómeno. Por lo que solo un milagro cambiaría la suerte de esta locación en el corto plazo.

“Como Federación no tenemos mucho que aportar ya que la decisión no es nuestra. En todo caso, nuestra postura fue siempre que si no era factible en Curauma, la opción fuera San Pedro de La Paz”, dice Roberto Liewald, presidente de la Federación de Remo. Y, en efecto, la comuna de la Octava Región se perfila como el más seguro reemplazo.

Una competencia de canotaje durante los juegos Odesur, en Curauma. FOTO:IND/AGENCIAUNO/RAUL ZAMORA

Atletismo al Nacional

En 2021, uno de los anuncios que sorprendió fue que el coliseo del Estadio Nacional no albergaría al atletismo y, a lo más, sería una pista de calentamiento. Todo se iría al centro Mario Recordón, cuya licitación será privada. Sin embargo, en los últimos días, una marca deportiva comprometió la donación de una pista de última generación para el recinto principal. Por lo que ahora se busca invertir los papeles y que el Mario Recordón, que igual quedará como legado, se convierta en zona de calentamiento.