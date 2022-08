Pellegrini le lanza un dardo a la directiva del Betis: “Enfrentar el partido con 11 jugadores menos es una ventaja que no se puede dar”

El Betis dio una exhibición de fútbol en su debut ligero y venció por 3-0 al Eibar en el Benito Villamarín. Una actuación que dejó a Manuel Pellegrini contento por lo mostrado en el césped, pero molesto por la complicada situación económica que atraviesa el club, la cual lo tiene sin poder contar con siete jugadores.

Esto, ya que el fair play financiero no le permite inscribir ni a sus tres refuerzos ni a los cuatro jugadores que renovó para esta temporada, entre ellos Claudio Bravo. Fue por eso, que en conferencia “El Ingeniero” dejó un mensaje con señas de molestia. “Muy contento porque enfrentar el primer partido con once jugadores menos es una ventaja que no se puede dar. El grupo es muy fuerte en la adversidad. Me alegro mucho, fue un partido muy completo”, arrancó el estratega. En la frase también se refirió a cuatro jugadores que se encuentran lesionados.

Una situación de la cual ni siquiera tiene claridad de poder cambiar. Al ser consultado sobre si los jugadores iban a ser inscritos para el próximo partido, el ex entrenador del Manchester City fue claro: “No me corresponde a mí contestar. Debería preguntar a alguien del club. Tenemos que estar muy contentos con lo que hicimos hoy y mañana empezar a pensar en el partido de Mallorca”.

Pero Pellegrini mantiene la compostura. Pese a los problemas económicos y el dardo inicial, da a entender que sigue confiado en que la situación se va a lograr revertir. “Vamos a ver hasta el 30 de agosto. Es un club que tiene muchas aspiraciones y tenemos que tener un plantel de acuerdo a los objetivos que nos queremos plantear”, añadió.

Finalmente al referirse sobre el actuar de su equipo, el DT nacional solo tuvo palabras positivas para sus dirigidos. “No solamente es ganar, si no la manera como se gana. Sentimos la responsabilidad de no defraudar a los hinchas...Me quedo con el espíritu del equipo. Independientemente de los nombres, el grupo está muy sólido. Ya el año pasado eso nos permitió hacer una rotación importante”, concluyó.

El Betis de Pellegrini ahora continuará su paso por La Liga el sábado 20 de agosto cuando deba visitar al Mallorca por la segunda jornada del torneo español, en un encuentro que por lo dicho por Pelle, aún no puede estar confirmada la presencia de Claudio Bravo.