Nadal regresa a Cincinnati con el número uno a la vuelta de la esquina: “Es algo que no esperaba que pudiera volver a suceder”

El 2022 de Rafael Nadal (3° ATP) puede firmar otro episodio memorable en Cincinnati. El español está a un paso de volver al número uno del mundo y en Ohio tiene la chance de concretar su retorno a lo más alto del ranking. Una situación que ha convulsionado al torneo y que transformó la rueda de prensa del tenista en una de las más esperadas del día.

“Significa mucho para mí tener la oportunidad de alcanzar el número 1 del mundo en estos momentos de mi carrera. Es algo que no esperaba que pudiera volver a suceder. Ahora mismo lo más importante es mantenerme sano y disputar los torneos que quiero jugar”, comentó apenas se sentó en la sala de prensa del Masters 1000.

Un escenario al que llega con 36 años y tras más de un mes de inactividad, ya que su último partido fue el de 6 de julio en los cuartos de Wimbledon. Fue en ese duelo contra Taylor Fritz (13°) que el balear se resintió de su abdomen y sufrió un desgarro. Es por eso que el número uno lo ilusiona, pero no lo obsesiona.

Siempre poniendo su cuerpo por delante, el español fue enfático en que no cambiará su calendario para darle caza a Daniil Medvedev (1°) y que respetará la planificación original. “No pasa por mi mente jugar más torneos de los que creo que debo disputar por el bien de mi cuerpo. Voy a poner el mayor de mis esfuerzos en cada torneo que juegue, esto es algo que siempre he hecho en mi carrera, más allá de si tengo o no la oportunidad de volver a ser número 1. Estoy feliz en la posición que estoy actualmente, así que, si finalmente sucede, será una grandísima noticia”, comentó el ganador de 22 Grand Slam.

Una sucesión que se daría en Cincinnati si Nadal logra levantar el título y Medvedev no se instala en cuartos de final. Si por el contrario la fórmula no se concreta en Ohio, el español seguirá teniendo la gran chance en el US Open, torneo en donde no defiende puntos y en donde el ruso fue campeón el año pasado.

Pero el calendario y la temporada le dan la ventaja a Rafa. No defiende unidades de aquí a final de año y durante el actual curso lleva un récord de 35 victorias y solo cuatro derrotas durante siete meses, consiguiendo los títulos del Abierto de Australia y Roland Garros. Un año tremendo, que solo ha sido frenado por las lesiones. Por eso hay mesura.

“Si tú estás jugando bien, y yo pienso que lo venía haciendo más o menos, entonces tienes una mejor sensación sobre la pista. Pero la competición es algo totalmente distinto, tienes que aceptar las dificultades tal y como vienen, aceptar que será complicado al principio, mucho más en un evento de Masters 1000. A estos niveles, si vuelves después de una lesión o un tiempo parado, siempre es difícil alcanzar tu mejor nivel y ganar un par de partidos. Aquí los rivales te exigen el máximo desde el inicio, así que necesitas encontrar ese máximo nivel. Eso es lo que voy a intentar”, comentó Nadal en rueda de prensa.

El torneo de Cincinnati comenzó hoy y el 14 veces campeón de Roland Garros espera rival entre Lorenzo Musseti (33°) y Borna Coric (112° ranking protegido). El número uno del mundo por otra parte se medirá ante Botic Van de Zandschulp (24°) en el debut. Pese a que el moscovita es el gran favorito, viene de ser eliminado en primera ronda en Toronto.