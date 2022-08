Nadal acecha a Medvedev: ¿qué debe pasar para que el español vuelva ser el número uno del ranking ATP?

El tremendo 2022 que ha cosechado Rafael Nadal (3° ATP) lo tiene a un paso de volver a la cima del ranking mundial. El español incluso podría retornar a ese sitial (que no alcanza desde 2019) la próxima semana en el Masters 1000 de Cincinnati. Pero si no logra en Ohio, la gran chance volverá a aparecer en el US Open.

Y es que Rafa llega a este momento de la temporada con 5.620 puntos y sin ninguna unidad que defender, por lo que las chances de poder escalar al primer puesto son más reales que nunca. A diferencia de sus rivales en esa materia, Nadal tiene un camino llano por delante. Medvedev (7.875 puntos) debe defender 2.650 unidades en los próximos 30 días. Zverev (6.760) por su parte, 1720.

Cifras que tampoco acompañan la realidad de ambos tenistas, ya que mientras el ruso acaba de irse despedido en primera ronda del Masters de Canadá (este lunes perderá 1000 puntos por aquello), el alemán sigue en un proceso de recuperación, por lo que su presencia en Cincinnati (defiende título) y en el US Open ni siquiera está asegurada.

De esta forma el batacazo podría darse en Cincinnati, siempre y cuando el mallorquín logre salir campeón y Medvedev no consiga meterse en cuartos de final. Aquella combinación le daría el número uno al Nadal, quien se transformaría en el tercer jugador en alcanzar la cima del ranking durante 2022.

Si en cambio, la fórmula no se logra concretar en Ohio, el español tendrá otra chance en Nueva York, ya que podrá sumar 2000 unidades en su paso por el US Open (torneo que ha ganado cuatro veces), mientras que el moscovita solo defenderá unidades.

El 2022 de Nadal ha sido una verdadera locura, dejándolo de momento como el jugador que más puntos ha sumado en lo que va de año. Con la gira norteamericana y de indoor por delante, ya ha conseguido victorias en el Open de Australia y Roland Garros, además de una final de Masters 1000 y dos títulos ATP.

Rafa no consigue alcanzar la cima del ranking mundial desde fines de 2019, cuando tras la caída de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Shangai logró asegurar por octava vez su andadura como número uno. En aquella oportunidad estuvo casi tres meses en lo más alto, ya que tras el Australian Open de 2020 Nole le volvió a quitar dicho registro.