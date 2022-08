La dura respuesta de Diego López a los directores de la casa de estudios: “Si alguien tiene que decir algo, tiene que venir acá y hablarlo internamente”

Pocas veces lo que pasa en el ámbito administrativo es tocado por quienes trabajan en la cancha. Pero la crisis de Universidad de Chile es tan grande, que el entrenador de la U -Diego López- traspasó esa línea y se refirió en duros términos a la carta que publicaron los directores de la casa de estudios, Carolina Coppo y Andrés Weintraub.

“Nosotros -dentro del club- tendríamos que estar más unidos que nunca, para reforzar y buscar de qué forma salir adelante. Y creo que esta no es la forma. Si alguien tiene que decir algo, debe hablarlo internamente”, sentenció el adiestrador.

Y luego agregó que “esa es para mí la forma: si hay un problema no saldré a decirlo afuera. De la forma que me manejo yo, resolvería internamente un problema y lo mejor sería que estas personas vinieran acá... las cosas se resuelven adentro, esa para mí es la mejor manera”.

Cabe recordar que Coppo y Weintraub criticaron duramente a la administración que preside Michael Clark y exigieron “enmendar el rumbo, dar a conocer el plan estratégico y reconsiderar la forma en que se toman las decisiones al interior del club para así recomponer las confianzas y el debido respeto que debe existir entre los miembros de un Club como la U”.

Algo que para López no es una presión extra a la que ya tiene por estar a sólo cuatro puntos de la zona de descenso. “Lo que dices de la carta, cada uno se puede expresar y decir lo que quiera. La otra vez también me preguntaron de los ex jugadores que hablan y critican. Cada uno es responsable de lo que hace y dice, no me afecta para nada”, enfatizó el uruguayo.

Ya en lo deportivo, el estratega se refirió a la ausencia de Cristian Palacios en su oncena titular y si bien aclaró que el ex Unión Española no está cortado, tras un Superclásico para el olvido, existen otras opciones por el momento.

“Son todos jugadores profesionales y cuando los atacantes no hacen un gol, se les pasa más la cuenta. Pero Palacios es un jugador grande y sabe lo que tiene que hacer. Entró al ultimo partido y lo importante es que las chances la tiene. Es un profesional, trabaja bien y que no esté (en el once inicial) no significa que lo desplazamos, porque no hace goles. Pero tenemos la chance de ir cambiando y él sabe como son las rachas y esperamos que encuentre pronto el gol”, explicó.

Acto seguido, el estratega reiteró su confianza en dar vuelta este mal ciclo deportivo que están viviendo: “Que un equipo crea en lo que se hace cuando ganas, es mucho más fácil. Pero que crean cuando no ganas, es un gran signo. Y los resultados no son buenos, en eso estamos de acuerdo. Pero el equipo está en crecimiento y por eso estoy tranquilo entre comillas, porque falta el resultado”

Por último, el ex Peñarol se refirió a la llegada de la sicóloga Carolina Delmónaco a la institución. “Nosotros teníamos la experiencia de trabajar con un sicólogo o una sicóloga y siempre es importante tenerlo, porque ayudan no solo cuándo las cosas están mal, también lo hacen cuando están bien. Y puede ser importante, no solo por el momento nuestro, también lo será cuándo las cosas anden bien”.