La U ficha a Mauricio Etcheverry: la ex mano derecha de Sergio Jadue realizará asesoría operacional en Azul Azul

Mauricio Etcheverry está de vuelta en el fútbol profesional. Quien fuese la mano derecha de Sergio Jadue, el expresidente de la ANFP, que hoy espera sentencia en Miami, confeso por corrupción y sobornos, realizará una asesoría operacional y de logística durante un tiempo determinado para Universidad de Chile, según la información recabada por El Deportivo.

El serenense ya se encuentra trabajando para el cuadro que preside el empresario Michael Clark. Dentro de sus principales funciones estará el poder ayudar al equipo de Diego López a conseguir reductos deportivos para ejercer la localía, considerando los graves problemas que han tenido los estudiantiles durante los últimos 18 meses por la remodelación a la que está siendo sometido el Nacional. No se meterá en decisiones del primero equipo, ni menos de los lineamientos de la directiva del club, según pudo averiguar este medio.

Es que, si bien el reducto de Ñuñoa volverá a fin de mes, en la concesionaria asumen que no estará disponible para todos los partidos que se avecinan. Además, el serenense estará a cargo de la planificación de los viajes del primer equipo. Durante su paso por la ANFP fue el encargado de ejecutar los viajes de la Roja. Se espera que pronto agende una visita a la sede de Quilín para iniciar su relación con la casa del fútbol.

Etcheverry, quien se alejó del fútbol en 2015, tras la huida de Sergio Jadue a Miami, había retornado al fútbol amateur como uno de los propietarios de Deportes Unión Compañías, de La Serena, que se formó en 2013 y que desde el 2018 participa en la Tercera División B.

El ex asesor de la sede de Quilín, en una entrevista con El Deportivo, había explicado la situación que lo afectó durante su paso por la ANFP. Está libre, sin ningún juicio pendiente, recalcó. Asegura que los cargos presentados en su contra ya no tienen validez. En 2016, la directiva de Arturo Salah se querelló en su contra acusándolo de no haber justificado $ 117 millones en viáticos y otros retiros de la institución.

“Nunca tomé ni un peso de la ANFP. Te lo dije hace unos años y te lo repito: nunca tomé un peso y así quedó demostrado. Esa fue una calumnia, una falsedad. Fue una mariconada del directorio entrante. Si puedes ponerlo así, ponlo así. Eso estuvo rendido y quedó demostrado. Nadie fue capaz de recibir los documentos que yo ofrecí”, señaló en aquella oportunidad.

Etcheverry ya había concretado su retorno al fútbol amateur. En el DUC, el equipo en el que sigue invirtiendo, ya lleva cerca de cuatro años con la ilusión de anotarse en el fútbol profesional.

“Durante ese periodo estuve un poco alejado, un poco cansado por todo lo que pasó. También un poco golpeado. Se dijeron muchas cosas que no eran, me acusaron de otras que no eran ciertas. Pero pude avanzar y volver a meterme en lo que más me apasiona. La única manera de poder reinsertarme en el fútbol es el Deportes Unión Compañías (DUC), un club de barrio de La Serena que queremos llevar lo más arriba posible”, complementó. “Pasaron seis años desde que pasó lo que todos saben. En el fútbol tengo muchos más amigos de lo que ustedes piensan, no tengo enemigos. No tenía muchas ganas de volver, pero el bichito me volvió a picar. El DUC es un lindo proyecto. Estamos partiendo de cero, con muchas ganas y con ideas potentes para llevar a este equipo a la categoría profesional”, dijo.

El ex asesor de la ANFP nunca ha ocultado su relación Jadue. Lo reconoce como su amigo. “¿Si sigo en contacto con Jadue? Sí, nosotros nos comunicamos bastante seguido. Eso sí, estuvimos dos años sin hablar después de lo que pasó. Después hablamos y sigue la misma amistad de siempre. Es un gran amigo, eso no lo voy a negar nunca”, decía en la entrevista, concedida en septiembre de 2021. “Es difícil darle a entender a la gente las cosas buenas que uno hizo, pero en privado muchas veces logran aceptarlas. Durante el periodo de Sergio Jadue, por primera vez en la historia, ganamos una Copa América. Después pasó lo que pasó, el lado más oscuro. Yo aquí bajo ningún punto me hago el desentendido de las responsabilidades que tuve, pero también se hicieron muchas cosas buenas. Nada de lo que me acusaban era cierto”, cerró.