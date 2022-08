DT del Olympique avisa que Alexis Sánchez será citado y lo llena de elogios: “Tiene cosas en común con Cristiano Ronaldo”

Alexis Sánchez alista su debut. En Marsella, con la camiseta del Olympique, el tocopillano podría sumar su primera experiencia en Francia. Frente al Brest, por la Ligue 1, su técnico Igor Tudor avisó que el chileno estará en la lista de citados.

“Alexis Sánchez formará parte del grupo pero veremos cómo aprovecharlo. Solo lo he entrenado dos veces desde que llegó, hay cosas en común con Cristiano Ronaldo, sobre todo en el trabajo, pero cada uno tiene su carrera”, dijo al momento de analizar el arribo del tocopillano.

Tudor está contento con el chileno. Asegura que su presencia le da variables en la ofensiva del equipo marsellés. “Alexis puede jugar por la derecha, por la izquierda o por el centro. Puede jugar en los tres sectores de ataque”, explicó el ex futbolista de la Juventus.

Alexis vuelve al ataque

Durante esta mañana, Alexis también volvió a referirse a su presente. Volvió a callar a sus críticos. Lo hizo luego de responderle al Instagram de una publicación de TNT Sports. “Los que hablan al pedo me dan una risa”, y precisó que “no todos, ojo”, señaló el Dilla.

Sus quejas no son compartidas por su ex compañero de Selección, Jorge Valdivia. “Es un jugador que acá en Chile los niños lo tienen como ídolo. En las calles las camisetas son de Alexis y de Vidal. Quizás sintió que la cobertura que tuvo Arturo no fue la misma que tuvo él, y Alexis es de esos jugadores de piel, necesita sentirse apoyado y querido, prender la tele y que estén hablando bien de él. Es distinto a Arturo”, sostuvo el actual comentarista de ESPN.

“Hay un error de Alexis, porque debe ser, con Arturo (Vidal), uno de los jugadores más queridos en Chile. Uno de los jugadores que el medio periodístico más protege y en quien más confianza tiene a pesar del tiempo que lleva sin jugar. Estoy sacando al hincha, porque él hizo referencia a los periodistas”, complementó.

El Olympique de Marsella se medirá este domingo frente al Brest, por la segunda fecha de la Ligue 1. El duelo se realizará a partir de las 14.45 y todos los detalles los podrás seguir a través de La Tercera.