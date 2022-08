Alexis Sánchez continúa con sus descargos: “Los que hablan al pedo me dan una risa”

Alexis Sánchez fue presentado esta semana como nuevo refuerzo del Olympique de Marsella. El tocopillano enfrentó las preguntas de la prensa y en una de las respuestas desató la polémica.

Tras ser consultado por la forma en la que lo trataron los hinchas del club francés en su llegada al país, el delantero señaló que “El recibimiento de ayer fue algo lindo. En todas partes me han recibido bien. Como dice el dicho, uno nunca es ídolo en su país. Me siento muy querido en el extranjero. Son cosas lindas que te llegan en el momento en que menos se espera. Eso hace dimensionarlo. De la liga, vi que el equipo es intenso. Presionamos alto. Me gusta el estilo, cómo presionamos. Ganar 4-1 es algo lindo”.

Por su puesto estos dichos desataron revuelo y despertaron una discusión que llegó de vuelta al ex Inter. Por lo mismo ocupó sus redes sociales para dar explicaciones.

Sánchez escribió. “Lo dije por algunos periodistas que hablan, inventan y critican sin saber desde Chile”. Y añadió: “Ojo: no todos”.

Luego continuó precisando que “no lo digo por mi gente no por los niños de mi país, que amo, y que cada vez que voy a Chile me dan amor y energía”.

Ahora la historia sumó un nuevo capítulo, pues le respondió en Instagram a una publicación de TNT Sports en el que señalaba que también amaban al jugador. El goleador respondió que de “eso no tengo dudas, pero los que hablan al pedo me dan una risa”, y precisó que “no todos, ojo”.

El punto de vista del Mago Valdivia

La frase inicial de Sánchez fue comentada por Jorge Valdivia, con quien compartió experiencia en la Selección. En relación a esto, comentó que “es un jugador que acá en Chile los niños lo tienen como ídolo. En las calles las camisetas son de Alexis y de Vidal. Quizás sintió que la cobertura que tuvo Arturo no fue la misma que tuvo él, y Alexis es de esos jugadores de piel, necesita sentirse apoyado y querido, prender la tele y que estén hablando bien de él. Es distinto a Arturo”, sostuvo el actual comentarista de ESPN.

“Hay un error de Alexis, porque debe ser, con Arturo (Vidal), uno de los jugadores más queridos en Chile. Uno de los jugadores que el medio periodístico más protege y en quien más confianza tiene a pesar del tiempo que lleva sin jugar. Estoy sacando al hincha, porque él hizo referencia a los periodistas”, señaló más adelante.

Preparando el debut

Después de su presentación, Alexis Sánchez se dirigió de inmediato para ponerse bajo las órdenes del DT del equipo Igor Tudor con el objetivo de preparar el próximo partido de este domingo como visitante ante el Brest por la segunda fecha de la Ligue 1.

Si bien Sánchez está físicamente preparado, pues en medio de las negociaciones continuaba entrenando junto al Inter, reconoció que estaba al debe en el aspecto del trato del balón, por lo que lo más probable es que Sánchez sea citado para ingresar entre los suplentes.