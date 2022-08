Claudio Borghi adelanta una despedida: “Quizás Isla no vaya más a la selección”

La Generación Dorada poco a poco va perdiendo a sus grandes referentes. Tal como pasó con Jean Beausejour, Jorge Valdivia o Francisco Silva, ahora en el panorama reciente aparece Mauricio Isla.

El latera que hoy se encuentra en Universidad Católica parece ser el siguiente en dar un paso al costado de la selección de cara a los próximos desafíos de la Roja. Con una destacada carrera que comenzó de forma profesional en Udinese y con paso por clubes como la Juventus, Cagliari, Olympique de Marsella y Fenerbahce, regresó a Sudamérica para vestir los colores del Flamengo, confirmando su regreso a territorio nacional para defender a Universidad Católica.

Sobre la situación del jugador de 34 años, el ex técnico de la Roja Claudio Borghi comentó que el Huaso está reflexionando la posibilidad de cerrar su ciclo en la selección chilena.

“Estamos estudiando piano con un amigo y me comentó que quizás Isla no vaya más a la selección. Que es una decisión casi tomada y no estaría. Está pensando la posibilidad”, comentó el argentino en el programa Todos somos técnicos de TNT Sport.

“Lo que te agota son los traslados, ahora está en Chile, pero quizás llega a una edad donde dice ‘no estoy dispuesto a los sacrificios que requiere la selección nacional’”, continuó. “¿Y si no está Isla a quién llamaría Berizzo?”, cerró.

Isla es el cuarto jugador con más presencias en la Roja con 136 partidos, siendo solo superado por Alexis Sánchez, Gary Medel y Claudio Bravo. En su paso por la roja pudo celebrar los dos títulos de Copa América, además de estar presente en el Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de la Copa Confederaciones de 2017.

Por lo pronto, Isla deberá seguir enfocado en su trabajo junto a Universidad Católica en su lucha por retomar los triunfos para escalar en la tabla y pelear por los puestos para las copas internacionales.

El Huaso estuvo presente en el último empate de los cruzados contra O’Higgins en el estadio San Carlos de Apoquindo en el que lograron rescatar un punto tras igualar 2-2. José Pedro Fuenzalida anotó el primero para los franjeados tras la asistencia del lateral, mientras que Fernando Zampedri, en los 80′, marcó el segundo tanto.

Holan, lejos de estar conforme

Tras el encuentro el entrenador de Universidad Católica Ariel Holan comentó que “Teníamos el control del partido en todo momento, (los goles) fueron dos jugadas aisladas. Inmerecidamente encuentran el empate ante del cierre del primer tiempo y también fue una jugada aislada en el segundo tiempo. Después tuvimos que remar desde atrás y creo que el equipo buscó con corazón el empate, lo consiguió y, de haber tenido un poquito más de nafta, podría haber liquidado el partido. Creo que en los últimos 10, 12 minutos sintieron el partido el Chapa, Pinares... Habíamos corrido mucho y llegamos a esa fase sin ir ganando. En el balance final merecíamos cuanto menos empatar”, señaló en la oportunidad.

“Hasta que lo terminemos de nivelar de lo físico, tenemos que redoblar con los cambios. A partir de la próxima semana vamos a tener más alternativas y vamos a poder sostener esos 20 minutos finales”, agregó más adelante.

De todas maneras señaló que ha conseguido notar un alza en el juego. “El equipo va mejorando no en la velocidad que uno quisiera, pero hay que tener paciencia, perseverancia, mucha disciplina y tirar fuerte para adelante y terminar un semestre de un año muy complicado. Nos está costando y todo lo que cuesta vale”.

Ahora, Mauricio Isla y compañía deberán alistarse para enfrentar el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile programado para este martes 16 de agosto, a partir de las 18.00 horas, contra Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.