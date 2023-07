Pellegrino revela el ánimo del vestuario azul tras caer ante Magallanes: “Estamos golpeados por la derrota”

Si las derrotas ante Unión Española y Palestino habían calado hondo en el corazón de la U, caer ante Magallanes fue aún más doloroso para el vestuario azul. Y así lo reveló Mauricio Pellegrino en su rueda de prensa, dónde -incluso- cambió los objetivos que tenía para esta temporada.

“Obviamente que estamos golpeados por la derrota y si uno mira el partido de hoy, merecíamos mucho más... Tuvimos paciencia y creo que hemos superado al rival en todo, menos en la eficacia de gol”, fue una de las primeras cosas que dijo el adiestrador de los laicos.

Luego agrega que “lo primero que hay que hacer es trabajar en cómo conseguir situaciones de gol, ya que, estamos en ese momento dónde las pequeñas fallas que tenemos, el rival nos la hace pagar caras”. Y justifica sus palabras alabando la forma cómo sus dirigidos enfrentaron el compromiso. “La actitud de los jugadores y el funcionamiento que tuvieron desde lo táctico mostraron una mejoría notable. Y me debo quedar con eso, porque le dije a los jugadores que a veces las derrotas te transportan a un mejor lugar en la próxima fecha”.

Pellegrino además ya no habla de clasificar a copas internacionales cómo lo hacía hace algunas semanas, sino de entregar un equipo más armado para el 2024. “A veces sucede que uno tiene una mala racha, pero cada semana el equipo se debe convertir en algo mejor y creo que merecimos mucho más. Pero los merecimientos no sirven y sin duda estamos dolidos por el presente y cuándo a final de año estemos en la posición que sea, no me cabe duda que la U estará mucho mejor para largar el año que viene y ese era uno de los objetivos principal que tenía cuando vine aquí”.

La alegría del Comandante

“La U nos supera en todo los estamentos estadísticos, pero de Magallanes fue un equipo comprometido, valiente y que supo jugar el partido. Privilegiamos la organización defensiva y fue casi perfecta... Hoy estos jugadores han demostrado que están muy enfocado en el objetivo de la institución (permanecer en Primera)”, fueron las primeras palabras de Mario Salas tras el triunfo del Manojito de Claveles.

El director técnico de los locales analiza que “este partido se nos presenta ante los equipos grandes o los que tienen una gran virtud en la posesión de juego. Hoy fuimos fuertes en la organización defensiva y con Calera nos faltó concretar las ocasiones de gol. Por lo general tenemos estos altibajos que nos dan la oportunidad de mejora para tener una racha que nos permita salir en la posición en la que estamos”.

Por último, el Comandante enfatiza que “debemos salir de la posición en la que nos encontramos y eso está por sobre cualquier forma de jugar. Hoy supimos jugar sin el control de juego y si bien eso no es parte de tu táctica, lo que importa es sacar a Magallanes del fondo”.

